Poursuite irrégulière de l'activité de maire : Cyrille Hamilcaro et Patrick Malet renvoyés en correctionnelle

Cyrille Hamilcaro et Patrick Malet devront s’expliquer prochainement devant le tribunal correctionnel pour poursuite irrégulière de l’activité de maire et complicité, indique la presse écrite.



En 2014, l’ex-maire de St-Louis, condamné et frappé d’inéligibilité dans l’affaire Surgine Fontaine, avait dû céder sa place au docteur Patrick Malet. Pourtant, le politique continuait à s’immiscer dans les affaires de la commune, avait alerté la Chambre régionale des comptes.



Interrogé par le JIR, le conseil de Cyrille Hamilcaro, Me Normane Omarjee, affirme que son "client ne sera pas jugé avant les élections".



Les poursuites de prise illégale d’intérêts contre l’ex-édile et le maire sortant dans l’affaire de l’embauche de la femme de Cyrille Hamilcaro comme directrice du CCAS, ont, en revanche, été abandonnées.