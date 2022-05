A la Une . Pourquoi vous risquez de ne plus avoir WhatsApp dès le 31 mai

Dès demain WhatsApp va évoluer vers une nouvelle version. Conséquence, une cinquantaine de modèles n’auront plus accès à l’application. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 30 Mai 2022 à 09:51

Après l’obsolescence programmée, voici l’obsolescence du téléchargement. Dès mardi 31 mai, WhatsApp va faire peau neuve en lançant une nouvelle version de l’application. Cette mise à jour sera incompatible avec les anciennes versions d’Android et d’iOS.



Si l’entreprise a pris l’habitude de trier dans les smartphones capables d’accéder à son application en écartant les versions, c’est cette fois un grand nombre de ses 2 milliards d’utilisateurs qui seront touchés.



Dès novembre dernier, une mise à jour avait écarté les appareils datant de plus de 5 ans. Les téléphones possédant des versions antérieures à Android 4.1 et iOS 10 pouvaient toujours utiliser l’application, mais sans possibilité de la mettre à jour. Ils n’auront plus accès à WhatsApp dès demain.



Quant aux nouveautés de l’application, elles permettront la lecture en dehors de la conversation, un aperçu du brouillon ou encore la mémorisation de la lecture.



La liste des appareils concernés :



Apple iPhone 6S, iPhone 6S Plus, Lеnоvо А820, ZТЕ V956, Нuаwеі Аѕсеnd D2, Аѕсеnd G740, Ascend Mate, Fаеа F1, Аrсhоѕ 53 Рlаtіnum, НТС Dеѕіrе 500, Ѕаmѕung Gаlахy Тrеnd Lіtе, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Gаlахy Асе 2, Gаlахy Соrе, Саtеrріllаr, Саt В15, Ѕоny Хреrіа М, Wіkо, Сіnk Fіvе, Darknight, ТНL W8, ZТЕ Grаnd Х, Quаd v987, Grand Memo, Grand S Flex, LG Luсіd 2, Optimus F7, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7II, Optimus F6, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q.



