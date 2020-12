La grande Une Pourquoi un couvre-feu ? Parce que l'épidémie "reprend" à La Réunion

Le Préfet de La Réunion a annoncé à quelques heures du Réveillon de nouvelles restrictions dès 18 heures le 31 au soir avant un couvre-feu total. Dans l'arrêté publié hier soir, le plus haut représentant de l'Etat annonce pour la première fois une reprise de l'épidémie depuis la fin de la 2e vague, début décembre. Par Baradi SIVA - Publié le Jeudi 31 Décembre 2020 à 14:07 | Lu 1209 fois





Des premières interdictions entrent en vigueur dès 18 heures ce soir et montent en puissance graduellement pour culminer par un couvre-feu total de 1 heure à 5 heures du matin. À noter que certaines communes ont aussi pris des dispositions particulières.



Une "instruction" du ministre de l'Outre-Mer



Dans l'arrêté publié hier par le Préfet de La Réunion, il est indiqué que le ministre des Outre-Mer a adressé à Jacques Billant une instruction qui découle du Conseil de Défense et de sécurité nationale. Le plus haut représentant de l'Etat à La Réunion s'appuie d'ailleurs là-dessus en préambule de son communiqué de presse: "Le conseil scientifique considère comme probable une reprise incontrôlée de l’épidémie de Covid-19 en janvier à l’issue des moments de convivialité des fêtes de fin d’année. Afin de renforcer le dispositif de prévention en Outre-Mer, le conseil de défense et de sécurité nationale réuni le 29 décembre a décidé qu'un couvre-feu serait appliqué à La Réunion."



Une reprise de l'épidémie de Coronavirus à La Réunion



Toujours dans le même arrêté de couvre-feu, le Préfet de La Réunion explique la décision prise de renforcer le dispositif de sécurité pour le Réveillon. Il annonce pour la première fois, après avoir évoqué un "frémissement" la semaine dernière, une "reprise de l'épidémie" :



"Considérant La circulation toujours active de la Covid-19 dans le département de La Réunion avec un total de 8936 cas enregistrés au 28 décembre 2020 dont 867 cas importés et ce depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020; que le taux d'incidence dans le département s'élève à 31,4 pour 100.000 habitants en semaine 52; que ces indicateurs de suivi de l'épidémie témoignent d'une reprise de l'épidémie de Covid-19 dans le département de La Réunion et n'excluent pas un risque important de rebond épidémique. "



Selon les données de Santé Publique France, le taux d'incidence s'établissait en semaine 51 (du 14 au 20 décembre) à 29,9 cas pour 100.000 habitants avant de baisser en semaine 52 (du 21 au 28 décembre) à 15,8 cas pour 100.000 habitants. Précisons que le nombre de tests a baissé entre les deux périodes (de 12.318 à 9.847).



La Préfecture explique ce décalage par des calculs faits sur des périodes différentes : Santé Publique France calcule la moyenne du lundi au dimanche alors que l'Agence Régionale de Santé fait le point sur les données du vendredi au vendredi.



Ainsi, alors que les données de Santé Publique France montrent une baisse après un regain lors de la semaine de Noël, celles de la Préfecture indiquent une hausse continue sur la deuxième moitié du mois de décembre.



Les rassemblements, une hantise



Le Préfet précise aussi dans l'arrêté que "la nuit de la Saint-Sylvestre est traditionnellement l'occasion de grands rassemblements de personnes et de manifestations de convivialités, propices au non-respect des gestes barrières et par voie de conséquence à la propagation du virus de la Covid-19."



Jacques Billant s'appuie aussi sur l'avis du Haut Conseil de la santé publique et sur la note d'alerte du Conseil scientifique Covid-19 qui vise à "anticiper une reprise incontrôlée de l'épidémie, une forte augmentation des hospitalisations, des placements en réanimation et des décès."



Un couvre-feu progressif



Les premières interdictions commencent dès 18 heures sur La Réunion: "Les rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public (...) sont interdits."



Puis, à partir de 22 heures, il sera interdit de circuler hors déplacements entre le travail et le domicile ou des retours d'événements organisés ainsi que les motifs impérieux habituels (soins, assistance, transits de l'aéroport). Il faudra se munir d'un document justifiant de son déplacement.



Enfin, de 1 heure à 5 heures du matin, seuls les motifs impérieux permettront de se déplacer à La Réunion.

