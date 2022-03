Courrier des lecteurs Pourquoi toutes les mesures sanitaires disparaissent à la veille des élections ?

Par Radjah Véloupoulé - Publié le Dimanche 20 Mars 2022 à 11:41

Nous sommes nombreux à constater que par un hasard merveilleux du calendrier, toutes les obligations liées à la prévention du Covid, s'etiolent progressivement, alors que les contaminations et les décès sont toujours très présents.



Quelle est la collusion entre les élections présidentielles du 10 avril 2022 et ce relâchement fortuit, (laxisme !?,) des mesures gouvernementales ? Certains estiment que deux ans, ça suffit, peu importe les motivations, nous devons revenir à une vie normale, et que puisque les restaurants et les boîtes de nuit fonctionnent, pourquoi penser à demain ? Cependant, le citoyen responsable a droit à un doute de taille:le Covid et ses variants potentiels seraient ils macroniens ? Comment par une opération surnaturelle, les pouvoirs publics seraient tout à coup très confiants sur la suite des événements ? A t on atteint l'immunité collective ?

Tout électeur et citoyen a droit à la vérité. Quelle autorité médicale prend le pari que le virus ne va pas encore muter ? Nos enfants à l'école, nos aînés qui sont tenus de faire une quatrième dose de vaccin, les personnes vaccinées, sont donc totalement protégés ?

Je suis d'un naturel optimiste, mais je ne peux m'empêcher de soupçonner comme Candide : "Tout irait donc pour le mieux dans le meilleur monde possible ?"