Pourquoi tester nos médocs sur des rats ?

On se complique bien la vie. Nous allons voir qu’en utilisant à bon escient notre bon sens et notre intelligence (et non pour s’enrichir ou bouffer le voisin), les choses de la vie sont beaucoup plus simples que ce que l’on pense. Et si nous préférons l’utiliser dans le seul but de nous enrichir, tant pis pour nous.



Nos lointains ancêtres ne connaissaient pas grand-chose. C’est la raison pour laquelle il fallait essayer pour savoir. Alors, ils ont goûté à quasiment tous les fruits de la Terre, tous les animaux et les plantes à leur porté. Quand un humain mourrait, on savait que ce n’était pas l’aliment idéal. Des milliers d’humains sont donc morts pour que, peu à peu, l’humanité apprenne. Bien sûr, on a oublié tout ça et il y a aujourd’hui des entreprises multinationales qui nous distribuent des aliments plus ou moins transformés, triés sur le volet, certifiés conforme à des normes que nous ignorons souvent. En théorie, ces aliments sont parfaitement comestibles. En pratique, c’est malheureusement un peu différent. Nous l’avons, nous aussi, appris à nos dépens. Malbouffe ou autre chose, peu importe. Résultat des courses, comme disait La Fontaine: « tous n’en mouraient pas mais tous étaient atteints ». Alors, rebelote à l’envers. Comme on est malade, des petits malins sont allés dans la nature, chercher des molécules pour nous soigner. Mais comme la civilisation nous interdit de mourir de cette façon, on fait d’abord mourir des bêtes pour savoir. Munis de ces précieux renseignements, des spécialistes de la maladie nous font ingurgiter tout un tas de molécules différentes qui sont censées nous empêcher de mourir. Vous avez peut-être compris, on marche sur la tête. Mais ce n’est pas tout. Puisqu’aujourd’hui, nous savons distinguer presque parfaitement les bons des mauvais aliments, nous ne devrions plus mourir à cause d’eux. Et, comme par ailleurs, l’ensemble de ces bons aliments apporte à notre corps tout ce dont il a besoin, nous ne devrions jamais tomber malade. Alors, qu’est-ce que c’est que cette histoire de molécules miracles qui nous guérissent parce que nous avons ingurgités de bons aliments qui rendent malade ? En réalité, ces aliments modernes et notre mode de vie actuel, ne sont pas bons. Notre espèce en a vu d’autre, me direz-vous. Parfaitement d’accord. Mais il y a une chose qu’on oublie. Aussi perfectionnée soit-elle, toute mécanique a ses limites. Il faut croire que ce mode de vie et ces aliments sont vraiment très mauvais car plusieurs millions d’années d’évolution avaient forgé une mécanique à toute épreuve. Je ne connais aucun laboratoire pharmaceutique qui, comme notre système digestif, est capable de produire toutes les substances, dont notre corps a besoin et les distribue de manière précise, en quantité et en qualité, pour que notre corps fonctionne parfaitement. Pour cela, il nous suffit d’absorber une diversité raisonnable de bons aliments.



Conclusion: Les plantes médicinales, comme les médicaments, sont totalement inutiles si nous respectons quelques règles simples. Une fois de plus, par bêtise ou par naïveté (nous nous laissons mener par le bout du nez par les puissances financières du Monde qui ont tout intérêt à ce que nous soyons malades), nous agissons contre nous-mêmes, nous nous compliquons la vie avec la complicité et la duplicité de certains acteurs économiques.



La Nature avait pourtant tout prévu pour que nous soyons épanouis, heureux et sereins. Elle nous offrait le bonheur au paradis, nous nous sommes égarés en enfer.