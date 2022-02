Pourquoi tant de haine envers des femmes qui s’expriment

Suite au communiqué paru lors de la création de notre collectif FAM , nous avons subi une pluie de messages misogynes, haineux et insultants sur les réseaux sociaux, qui dénigrent et rabaissent la condition de la femme.



Il est choquant au 21ème siècle, dans une démocratie, de lire autant de messages qui demandent à des femmes qui prennent des engagements idéologiques, politiques : « d’ aller faire du tricot », de « s’occuper de leur progéniture » ; qui les qualifient de « poufiasses sans cerveau », de « macrelles », de « cervelles de moineaux » et autres insinuations sexuelles, sexistes et racistes !



Que toutes ces personnes soient perturbées par une photo de femmes, une coiffure, un maquillage, une longueur de jupe ou de talon, explique qu’aujourd’hui , sous la présidence d’Emmanuel Macron, le harcèlement, dans la rue et sur les réseaux sociaux, est verbalisé !



La plupart des commentateurs et des cyber harceleurs n’ont jamais eu le courage de s’exprimer publiquement, de se présenter à une élection, ni de s’engager pour une cause.



Qu’un groupe de femmes qui s’exprime entraine ce genre de propos et ce déchainement de haine interroge et démontre à quel point l’égalité femme-homme se justifie comme « grande cause du quinquennat ».



Il est important de rappeler que le débat de l’égalité entre les femmes et les hommes se veut un combat avec les hommes et non pas contre les hommes, et se veut surtout pacifiste.



Ce qui se passe actuellement en Europe à cause d’un homme qui perd la tête, nous oblige à réagir et à condamner les pessimistes, nostalgiques, « anti tout » ; esprits haineux qui prônent un comportement de mépris envers la société et envers les femmes.



Les FAM continueront à faire entendre leur voix. Ceux qui attisent la discorde, cachent leur mal-être sur les réseaux sociaux derrière des propos injurieux et veulent museler les femmes, nous renforcent dans nos convictions. Nous poursuivons notre engagement d’œuvrer pour la protection des droits des femmes et des enfants, pour la paix et la réconciliation, aux côtés du Président Emmanuel Macron.