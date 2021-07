Pourquoi remettre en place le couvre-feu ?

Le variant Delta fait son trou



La circulation autochtone de ce variant est maintenant une réalité à La Réunion. Les organismes de santé estime qu’il est 60% plus contagieux que la forme première de la covid.



Santé Publique France explique que 20 cas sont confirmés, et que 8 cas sont encore en cours d’étude mais alerte : Les cas confirmés par séquençage sont peu représentatifs de la situation du jour au vu du délai nécessaire pour effectuer l’analyse. Par ailleurs, plusieurs cas n’ont pas pu être criblés durant la période de transition entre l’ancienne et la nouvelle stratégie nationale de criblage. Il faut donc rester prudent sur ce chiffre de cas confirmés de variant DELTA qui pourrait être rapidement réévalué à la hausse.