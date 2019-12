Courrier des lecteurs Pourquoi pas...ndlr

Olivier Picard candidat aux élections municipales à Cilaos, annonce Freedom.



Quand j'étais chef d'établissement du collège, il occupait déjà un emploi au statut de contrat aidé..précaire, en informatique même. Un exemple en autres de réussite des emplois aidés tant décriés parfois.

Il avait du potentiel...et s'affirmait... L'homme a pris de la bouteille semble-t-il... Bonne chance à lui.

Le Maire actuel a son fief à Palmiste- Rouge , faut-il y voir une coïncidence...

Dans Cilaos, les enseignants ont toujours été très actifs en politique..et à l'extérieur, encouragés par la hiérarchie, à titre des activités post et périscolaires. Le Collège a toujours été un bon fournisseur d'élus au conseil municipal. La ruralité offre parfois des contradictions. Bon! Il y avait aussi des têtes de turc, à claquer, hein.

(Mon) ou plutôt le Conseiller Principal d'Éducation, le CPE, est devenu diacre entre entre-temps, lui Maire potentiel ...que du bonheur ! Et de bons souvenirs car je ne me suis pas ennuyé dans ce Cirque. Carl Joseph Lu 80 fois







Dans la même rubrique : < > Jésus de Nazareth, histoire ou mythe ? Hommage à un énergumène