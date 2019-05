Courrier des lecteurs Pourquoi pas Pontalba ou Lalane?

L’unité perdue des européennes comme préambules des municipales.



Comment concilier les enjeux climatiques, écologiques et les impératifs sociaux de justice?

Comment unir production et distribution… les paroles et les actes?

Ce rapprochement semble très difficile à réaliser.



Alors que les manifestations antérieures se sont déroulées sous le signe de division : les syndicats, les GJ et le climat. Ne peut-on pas envisager une convergence des luttes, un décloisonnement des différents organisations pour constituer un mouvement radical pacifique plus conséquent, une désobéissance civile non-violente.



face au détournement de la colère populaire comme contestation du libéralisme économique vers celle des valeurs de la liberté par la politique du “canon” (LBD), il est nécessaire de mettre en place une expression démocratique pacifique.



Politiquement, les européennes auraient pu être l’occasion d’une mise en oeuvre pratique de cette nouvelle alliance des forces radicales, en proposant un “Frexit” de gauche autorisant une autonomie de gestion à tous les territoires européens, en matière d’économie, d’aménagement, de transports, de culture et de sport. Un tel programme démocratique permet de lutter contre le libéralisme autoritaire sécuritaro-militiaire préconisait par les technocrates de Bruxelles, ainsi que le populiste repli nationaliste liberticide.



La politique migratoire de l'Europe ultralibérale va vers une Europe xénophobe aujourd'hui. Toutes les listes, à l'unanimité, refusent une immigration réussie voir constructive, de l'extrême droite à l'ensemble de la droite y compris de Macron et du gouvernement de Philippe. Ils n'ont qu’un seul mot d'ordre: renvoyer tous les immigrés chez eux sans se dire que cela nous coûte plus chère de les renvoyer chez eux au lieu de les intégrés de plein droit comme citoyens français.



A La Réunion, le PCR semble être dans la bonne dynamique. Il fait une bonne campagne, un réseau performant, de bons soutiens et programme économique adapté l’océan indien avec une intégration à OCDE. Alors que la FI est en perte de vitesse à cause de l'opportunisme changeant de Y. Omarjee et de son incohérence politique: Me Ducheman le soutien tout en étant avec Macron et Melchior au département.



L'abstention sera encore majoritaire car la sociale démocratie européenne n’a pas su écouter les doléances des mouvements sociaux sur le pouvoir d’achat et l’emploi.



Le niveau de vie des français est loin derrière celui des hollandais ou des allemands. D’où la nécessité d’une revalorisation des salaires.



Que deviendra le vote des anglais?



Comme les élections européennes sont l’antichambre des municipales, les mêmes problématiques se retrouveront avec en plus les questions fondamentales de la réhabilitation de l’investissement public dans tous les secteurs de l’aménagement, de l’industrie, du commerce, de l’agriculture, de la culture , du sport et de la fin de l’externalisation des services communaux, la nécessité de recentrer démocratiquement la politique de la ville et la revalorisation des valeurs idéologiques.



Or, malheureusement, ce sera dramatiquement la division et donc l’échec annoncé pour la gauche, alors qu’à droite tout le monde soutien Macron (Département et Région volent pour Loiseau). Chaque organisation de gauche jouera sa petite partition en solo et tentera de sauver ce qui peut encore l’être pour les municipales. Mais comment réussir aux municipales ce que l’on ne peut faire aux européennes? Il y a des communes où une gauche unie pourrait trouver un chemin, dans l’ouest notamment mais aussi ailleurs, sans compromission avec ni les nationalistes (RN), ni la droite (LR)et ni le centre droit (LREM). Arrêtons de nous saborder dans un égoïsme suicidaire.



Enfin, si les crises de l’histoire ne sont pas des inéluctables, c’est parce que l’éducation permet de corriger les dérives de nos sociétés. Or, il se trouve qu’elle est elle-même victime des réformes actuelles de l’idéologie néoultralibérale.



Le dernier refuge de notre humanité, est annexé par l'économisme du profit. La réforme du bac, des lycées et parcourpsup: "l'école de la confiance de Blanquer est celle de la satisfaction de l'élève "client" qui attendra des offres de son prestataire (l'institution). C'est un fiasco annoncé...comme en Suède. La qualité des services sera moindre puisqu'on demande aux acteurs de faire mieux avec moins. La réussite des élèves est mise en péril par la sélection précoce et l'incapacité des syndicats à mobiliser:12% à la dernière grève. Jean Paul Panechou, Forces de gauche Réunion. (FDGR) Didier Dupont, Union citoyenne de La Possession. (UCP)





