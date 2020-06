La grande Une "Pourquoi on m'interdit de prendre l'avion dans le sens Réunion - métropole ?"

L’attention s’est focalisée ces dernières semaines sur les professionnels du tourisme réclamant la réouverture au plus vite des liaisons aériennes vers La Réunion. Mais la demande vaut aussi pour le sens inverse. C’est ce que clame un habitant de Saint-Denis qui ne comprend pas ce silence des autorités politiques alors que la Corse a obtenu que le motif impérieux ne soit plus obligatoire. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 8 Juin 2020 à 16:24 | Lu 1077 fois





Alors qu’il bénéficie d’un avoir obtenu en raison d’une annulation de vol survenue au mois de mars, il était prêt à remettre les pieds dans un avion pour aller voir sa fille en métropole. Elle même ferait l’autre moitié du chemin puisqu’elle étudie aux Etats-Unis. Mais les retrouvailles n'auront pas encore lieu. Pas tout de suite du moins.



Le Dionysien est exaspéré par la chape de restrictions qui couve sur le trafic aérien depuis la fin du confinement. Son raisonnement entre dans la même logique que celui abordé



Jean-Yves, lui, avait l’intention de voir sa fille en métropole. Elle même "sortant d’un confinement +++ aux USA" comme il le dit, amusé, il s’attendait à pouvoir enfin la revoir en métropole, après un premier voyage avorté en mars. Mais ce que les Corses ont obtenu par on ne sait quel lobbying, n'a pas l'air de fonctionner ici.



"Comment se fait-il que l’on soit encore aujourd’hui avec ces motifs impérieux pour partir en métropole ?", questionne-t-il, non sans une pointe d'exaspération dans la voix. "J’étais sur le point d’acheter un billet sur Air austral pour le 15 juin", y a cru Jean-Yves. Ce lundi, il était tout content de pouvoir finaliser sa réservation sur une plateforme internet avant d’avoir le bon réflexe de confirmer au téléphone avec la compagnie aérienne. On ne sait jamais...Alors qu’il bénéficie d’un avoir obtenu en raison d’une annulation de vol survenue au mois de mars, il était prêt à remettre les pieds dans un avion pour aller voir sa fille en métropole. Elle même ferait l’autre moitié du chemin puisqu’elle étudie aux Etats-Unis. Mais les retrouvailles n'auront pas encore lieu. Pas tout de suite du moins.Le Dionysien est exaspéré par la chape de restrictions qui couve sur le trafic aérien depuis la fin du confinement. Son raisonnement entre dans la même logique que celui abordé vendredi dernier par la Fedom . À ceci près que les professionnels du tourisme focalisent naturellement leur attente sur une réouverture dans le sens métropole - Réunion.Jean-Yves, lui, avait l’intention de voir sa fille en métropole. Elle même "sortant d’un confinement +++ aux USA" comme il le dit, amusé, il s’attendait à pouvoir enfin la revoir en métropole, après un premier voyage avorté en mars. Mais ce que les Corses ont obtenu par on ne sait quel lobbying, n'a pas l'air de fonctionner ici."Comment se fait-il que l’on soit encore aujourd’hui avec ces motifs impérieux pour partir en métropole ?", questionne-t-il, non sans une pointe d'exaspération dans la voix.

"Un décret inepte !" "J'ai vu encore ce matin qu’il y avait des vols sur Air Austral le 15 juin sans problème. Mais en voulant confirmer au téléphone avec une conseillère de la compagnie, elle m’a bien dit que si je n’avais pas de motif impérieux je serais refoulé par la PAF et la compagnie n’y serait pour rien. Eux ils vendent les billets qu’elle m’a dit !"



"La liberté de circuler n’existe plus pour quelqu’un de La Réunion qui, rappelons-le, est dans un département 'vert' qui n’a connu, contrairement aux départements de métropole, aucun décès depuis la crise du Covid-19. On ne peut pas aller en métropole alors que rien ne s’y oppose sachant qu’il y a des avions…", illustre-t-il le paradoxe de la situation.



Bien conscient que les impératifs économiques font qu’il est inenvisageable pour n’importe quelle compagnie du monde de s’engager pour un vol aller sans savoir s’il pourra embarquer du monde au retour - quarantaine oblige - le Dionysien est sûr que les compagnies sont prêtes à repartir, tout comme des milliers de passagers comme lui. D'autant plus qu'il n'avait prévu qu'un vol simple, avant de prendre un billet retour plus tard, le temps que la situation soit un peu plus lisible. "Beaucoup d'autres personnes sont prêtes à faire comme cela", ajoute-t-il.



"Je ne comprends pas car moi je pourrais partir le 15 juin sur un vol Air austral pour 503 euros. S’ils l’ont programmé, c’est qu’ils avaient des intérêts économiques. Pourquoi ne peut-on pas prendre ces avions puisqu’ils existent ? Pourquoi on m'interdit de voir ma fille ? On est devant une situation complètement aberrante pour les Réunionnais. Comment ça se fait qu’on nous l’impose ? Comment se fait-il que ce problème ne soit pas soulevé alors que l’on ne parle que des vols dans le sens métropole vers La Réunion ? Les avions existent, les billets peuvent être pris mais tout simplement il y a toujours ce décret du 1er juin. Un décret inepte !" selon lui.



Rappelons en effet que les autorités aéroportuaires se réfugient derrière le décret du 1er juin qui fixe le cadre des déplacements aériens entre la France métropolitaine et la Corse ou les territoires d'Outre-Mer, interdits "sauf motif impérieux". Mais entre-temps, la Corse a fait sauter la restriction pour ce qui la concerne...





Publicité Publicité