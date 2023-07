Courrier des lecteurs Pourquoi nous égarons-nous…

…dans cette folie perpétuelle de la confrontation ? Par François-Michel Maugis - Publié le Mercredi 19 Juillet 2023 à 08:18





Voici ce que j’aurais bien voulu envoyer à mon fils mais ce message nuirait à sa carrière et à son avenir car il travaille pour l’OTAN :« Au lieu de construire un monde apaisé, humain et serein, tel d’infâmes joueurs, les hommes préfèrent croire en la fortune au casino du malheur. Tout se passe comme le pauvre travailleur qui en a tellement marre de trimer pour des clopinettes, qu’il courre au casino le soir pour jouer les quelques centimes qu’il a économisé dans la journée. Au lieu de s’entendre et de construire ensemble, les nations préfèrent s’affronter au casino de la destruction. L’illusion du bonheur, parier sur la chance, est-ce préférable à la construction du bonheur ? Se réjouir de gagner parce que d’autres perdent, au casino comme à la guerre, c’est humain, dit-on mais terriblement immoral et destructeur que je ne crois pas ça digne d’un humain.Aux dernières nouvelles, ce jeu sordide continue et même s’empire. La roue du mensonge et de l’illusion du gain et du pouvoir, s’emballe. La folie des grandeurs, après avoir touché mille tribus, mille civilisations, touche aujourd’hui l’humanité tout entière. Comment expliquer, comment convaincre, tant le mensonge et la manipulation globale, pénètre nos consciences ? (Pour en savoir plus : https://crowdbunker.com/v/roeudGgCR8 ) Où en sommes-nous aujourd’hui sur cette planète en dérive ? Qui sont ces hommes qui se jalousent et quelquefois s’entretuent ? Cachés dans l’ombre, les services secrets exécutent les basses besognes, entretiennent ou développent les tensions du Monde car d’autres espèrent décrocher le gros lot. Absurde vision du Monde qui en ébloui plus d’un. Malheur absurde qui pourrait être évité. Pourquoi nous égarons-nous dans cette folie perpétuelle de la confrontation ? Le Monde et la Nature nous sourient et nous leur faisons la grimace. Les oiseaux et les papillons volent encore mais pour combien de temp ? »