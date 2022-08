La grande Une Pourquoi les abonnés EDF constatent une hausse sur leur dernière facture ?

Nombreux sont les abonnés d'EDF à avoir remarqué une hausse sur leur facture ces derniers jours.

Contacté, l'opérateur reconnaît qu'une hausse des tarifs a effectivement eu lieu au 1er août pour les quelque 400 000 abonnés réunionnais, qu'ils soient particuliers ou professionnels.

Des hausses qui interviennent tous les 6 mois, en février et en août, "mais rien d'anormal" précise l'opérateur qui indique que la hausse aurait pu être beaucoup plus salée pour ses abonnés en raison du contexte international mais qu'elle a été contenue via la mise en place d'un bouclier tarifaire.

Explications avec Jérôme Zielinski, chef du service clientèle et commercial chez EDF Réunion. Par SI - Publié le Jeudi 4 Août 2022 à 10:11

Est-ce qu'une modification tarifaire a été appliquée par EDF Réunion ces dernières semaines ?



Avant toute chose je tiens à rappeler que les tarifs de l'électricité ne sont pas fixés par EDF mais proposés par la Commission de régulation de l'énergie (NDLR : CRE) et validés ensuite par l'Etat. EDF applique ensuite les tarifs issus de ces échanges. Une hausse a eu lieu comme tous les ans au 1er février et une seconde est intervenue le 1er août en sachant que la CRE avait au préalable proposé une hausse de l'ordre de 40% du prix moyen de la facture, à savoir l'abonnement + les taxes.



L'Etat, qui n'a pour seul levier d'action que celui des taxes, a limité cette hausse à 4% à travers la mise en place d'un bouclier tarifaire aussi bien pour les foyers réunionnais que métropolitains.



Je pense que l'Etat n'avait pas envie d'imposer aux clients EDF disposant de tarifs réglementés une hausse de l'ordre de 40% et a choisi de plafonner cette hausse dans le cadre des mesures qu'il a prises pour le pouvoir d'achat



Qu'est-ce qui a pu motiver cette proposition de la CRE de tabler sur une hausse de 40% de la facture finale ?



Je pense qu'elle est liée aux facteurs géopolitiques mondiaux avec en effet une hausse des matières premières comme le fioul ou le charbon qui a entraîné une hausse globale du prix de l'énergie sur les marchés. Nous avons également un contexte d'incertitude avec la guerre en Ukraine. On le voit, sur le marché de l'énergie actuellement, 1 mégawatt-heure s'achète environ à 200 euros là où il s'achetait à 50/60 euros il y a quelques mois.

Pourquoi a-t-on une hausse à La Réunion alors que de l'électricité est produite localement ?



Il faut savoir aujourd'hui que le tarif de l'électricité en France est régi par ce qu'on appelle la péréquation tarifaire c'est-à-dire que n'importe quel client d'EDF au tarif réglementé va payer le même tarif qu'il soit à La Réunion, à Paris ou dans l'Orne. C'est un dispositif qui est très avantageux pour La Réunion car produire de l'électricité localement où il n'y a pas de nucléaire par exemple coûte beaucoup plus cher qu'en métropole. Si nous n'appliquions pas cette péréquation tarifaire, le prix du kilowatt-heure à La Réunion serait nettement supérieur à ce qu'il est aujourd'hui.



Cette hausse s'applique-t-elle uniquement aux particuliers ?



Cette augmentation s'adresse de la même manière aux clients qu'ils soient particuliers, professionnels et même aux collectivités locales ou entreprises. La hausse est la même pour tout le monde comme l'application du bouclier tarifaire à l'ensemble des clients d'EDF Réunion.



Comment se décompose une facture d'EDF ?



Il y a eu une hausse de 35 et 40% sur le prix du kilowatt-heure et qui est visible sur les factures de nos clients mais uniquement sur le hors-taxe. Nous avons un prix qui est calculé selon la consommation du client et l'abonnement dont il dispose.



Ensuite, notre logiciel de facturation va calculer le prix que le client aurait payé avant la hausse du 1er février et va ensuite le comparer au prix que le client paierait sans intervention après le 1er février pour enfin diminuer la CSPE (NDLR : contribution au service public de l'électricité) afin que la facture finale n'augmente pas plus qu'une moyenne de 4%.



Concrètement, prenons le cas d'un client qui aurait une facture de 100 euros. Sans application du bouclier tarifaire, il aurait une facture finale TTC de l'ordre de 130 euros environ. Par le jeu des taxes, on va diminuer la CSPE de manière à ce que le montant de la facture ne dépasse pas 104 euros en moyenne, soit une baisse de la taxe CSPE de 26 euros.