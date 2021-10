La grande Une Pourquoi les Réunionnais voulaient-ils changer de prénom avant fin 2022 ?

Le site Internet ViteMonPrénom a attiré beaucoup d'attention ces dernières semaines. Il s'est retrouvé dans le Top 10 des recherches des Réunionnais sur Google. Le concept est de proposer un nouveau prénom au cas où si une loi venait obliger les Français à abandonner le leur à cause de leurs origines, notamment... Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 17 Octobre 2021 à 15:04





Eric Zemmour a en effet à nouveau évoqué son désir d'imposer des "prénoms français" à la naissance. "Un enfant qui s’appelle Mohamed, moi, je trouve ça triste qu’au bout de trois générations, il s’appelle encore Mohamed", a-t-il déclaré le 11 septembre dernier sur France 2.



Qu'est-ce que Vite Mon Prénom ?



Un site Internet a été créé dans la foulée : Vite Mon Prénom. Un pastiche de "ViteMaDose" qui a pour but de permettre aux internautes de savoir si leur prénom serait toujours accepté en 2022 si Eric Zemmour devenait président de la République. Une fois le formulaire rempli, un prénom plus "français" est proposé.



Le site Internet propose alors ensuite de prendre rendez-vous avec les services de l'Etat civil pour démarrer la procédure de changement de prénom. Un message est aussi affiché : "Si vous ne souhaitez pas que cela devienne une réalité, cliquez ici." Les internautes atterrissent alors sur la plateforme numérique du service public qui permet de s'inscrire sur les listes électorales.



Très consulté à La Réunion



Des milliers de Français se sont connectés sur le site Internet. "Vite Mon Prénom" s'est retrouvé dans le Top 10 des plus fortes progressions des recherches sur Google durant les dernières semaines (il ne s'est pas retrouvé aussi haut que Squid Game, ceci dit).



C'est donc 3.600% de hausse de requêtes pour ce terme très précis sur un mois par les internautes de La Réunion.



Qui a créé ce site et pourquoi ?



Les concepteurs se sont plutôt bien cachés. Mais le site



Les commentateurs évoquent un énorme coup de pub pour Eric Zemmour qui écume déjà les plateaux télévisés. Mais le site Internet appelle cependant à se mobiliser pour la prochaine élection présidentielle.



Débaptiser les Français ?



La loi du 11 germinal an IX, en date du 1er avril 1803 est citée par "Vite mon prénom" pour appuyer les propos des concepteurs. Ce texte précise que "seuls peuvent être reçus comme prénoms, dans les registres de l'état-civil des naissances, les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus dans l'histoire ancienne". Mais cette loi n'a pas été appliquée. Elle a toutefois été assouplie avant d'être abrogée.



