Pourquoi le préfet n'a-t-il pas reconfiné La Réunion ?

La situation sanitaire se dégrade de jour en jour à La Réunion. Environ 5.000 nouveaux cas de coronavirus sont enregistrés quotidiennement sur notre île et la pression hospitalière atteint des niveaux records. Le préfet de La Réunion et l'Agence régionale de Santé devaient communiquer vendredi sur l' éventualité de nouvelles restrictions Mais Jacques Billant a expliqué ne pas vouloir prendre de décision en urgence concernant les mesures de freinage anti-Covid. Un plan de déploiement de nouveaux moyens pour le système hospitalier a toutefois été annoncé.Le préfet de La Réunion explique que les "conséquences hospitalières" de l'explosion des cas de coronavirus à La Réunion sont "maîtrisées."Il précise que le nombre d'admissions en réanimation reste proportionnellement inférieur à la progression des contaminations.Le plus haut représentant de l'Etat à La Réunion ajoute que la réorganisation des cliniques et hôpitaux a permis de déployer 26 lits de réanimation et 93 lits de médecine Covid supplémentaires en un mois Le préfet annonce que les capacités hospitalières vont augmenter à La Réunion avec l'armement de 6 à 8 lits de réanimation supplémentaires par la fermeture de nouvelles salles de bloc opératoire.L'Agence régionale de Santé a aussi demandé un renfort national de médecins anesthésistes et d’infirmiers spécialisés. 113 lits de réanimation devraient être disponibles à La Réunion d'ici une dizaine de jours Les autorités veulent aussi faire évoluer la prise en charge à domicile en toute sécurité des patients malades du COVID et n'ayant pas besoin d'être hospitalisés.Le préfet de La Réunion a par ailleurs expliqué que La Réunion faisait actuellement face à la fin de la vague du variant Delta Les autorités prévoient que le variant Omicron produise prochainement ses effets sur les besoins hospitaliers. Omicron devrait provoquer moins de formes graves et pourrait donc faire baisser la pression hospitalière.Le pic du variant Omicron est attendu d'ici début février. Le préfet annonce qu'une nouvelle projection de l'évolution de l'épidémie de coronavirus va être réalisée par l'Institut Pasteur et l'Agence régionale de Santé et devrait être plus favorable que les prévisions initiales. Près de 7 Réunionnais sur 10 ont un schéma vaccinal complet . Plus de 500.000 Réunionnais ont donc une protection face aux formes graves.Les autorités sanitaires annoncent aussi que l'offre de vaccination va continuer de se développer à La Réunion.Le communiqué indique que le préfet a décidé de reporter une décision sur une prise d'urgence de nouvelles mesures de freinage. Il explique ce choix par une incertitude sur la poursuite de l'aggravation des capacités hospitalières.On rappelle aussi que les restrictions actuellement en vigueur prennent fin dimanche prochain, le 23 janvier. L'Etat d'urgence sanitaire n'est pour l'instant en vigueur que jusqu'à la fin du mois. Il faudra attendre l'adoption de la loi sur le Pass vaccinal , prévue ce week-end, pour voir ce régime être prolongé jusqu'au 31 mars.Le préfet ne reporte donc sa prise de décision que de quelques jours. Car une prolongation ou un durcissement des mesures anti-Covid devra être annoncé dans le courant de la semaine prochaine.