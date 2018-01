Pourquoi le préfet n'a-t-il pas placé La Réunion en alerte rouge ? Ses précisions à retrouver en [VIDÉO]

Lors d'un point presse donné ce matin à la préfecture, Amaury de Saint-Quentin, a justifié son choix concernant le maintien de l'île en alerte orange , alors que les régions Sud et Sud-Est connaissent actuellement des conditions cycloniques."Nous avons eu plusieurs pluies liées à d'autres évènements météo ces derniers jours et c'est la succession de ces pluies qui ont conduit aujourd'hui à constater des phénomènes de crues", explique le préfet de La Réunion. "Ça ne peut pas justifier au regard du cadre dans lequel nous évoluons, de gestion de crise, qu'il y a un traitement particulier qui soit fait pour une fraction du territoire", ajoute-t-il.Si l'alerte rouge n'a pas été déclenchée, Amaury de Saint-Quentin appelle la population à suivre "les mesures de prudence et des conseils de sécurité".