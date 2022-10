A la Une . Pourquoi le Rassemblement national a-t-il voté la motion de censure de la Nupes ?

Ce lundi matin la cheffe du RN à l'Assemblée, Marine Le Pen, a finalement annoncé que son groupe avait l'intention de voter la motion de censure présentée dans l'après-midi. Si le gouvernement n'est finalement pas tombé, le but de cette manœuvre semble surtout destiné à mettre mal à l'aise la coalition de gauche et faire comprendre à l'exécutif que sa majorité ne repose plus que sur le soutien des élus LR. Par NP - Publié le Mardi 25 Octobre 2022 à 16:59

Voilà une annonce qui a mis dans l'embarras de nombreux élus de gauche. Ce lundi, Marine Le Pen a finalement annoncé que son groupe allait bien voter la motion de censure présentée par la Nupes, en réponse aux deux utilisations de l'article 49, alinéa 3 de la constitution, dégainé par Elisabeth Borne pour faire passer en force le texte de loi du Budget. Le RN avait également déposé une motion de censure mais les députés de gauche avaient tout de suite déclaré qu'ils ne la voteraient pas.

Un billard politique à trois bandes



"Nous ne construirons jamais de majorité avec le Rassemblement national et nous ne voterons jamais de motion de censure de l'extrême droite. Comme socialiste tout nous distingue, comme républicain tout nous sépare. Tout nous sépare de l'extrême droite cynique, opportuniste, haineuse, ennemie des valeurs qui nous fondent comme démocratie et état de droit", martèle Boris Vallaud, à la tribune de l'hémicycle.



Cette annonce a surpris, mais en réalité le RN a savamment entretenu le flou sur son soutien à la motion déposée par la gauche. "Nous n’avions jamais totalement fermé la porte", explique un parlementaire du RN à nos confrères d'Europe 1.



La seule vraie opposition, c'est elle (et la Nupes)



Le but de cette décision est en réalité d'une part, de semer le trouble au sein au sein de la Nupes, secouée par les affaires Quatennens et Bayou. Et d'autre part de mettre en lumière le jeu trouble des Républicains (LR) face à la majorité présidentielle. LR se déclare dans l'opposition et compte 62 députés au palais Bourbon. Or, il ne manquait qu'une cinquantaine de voix pour faire sauter le gouvernement Borne I, sur les 289 requis. Finalement le texte sera rejeté avec 239 voix pour.



Ce refus de la droite traditionnelle de se joindre à eux la présente comme des soutiens de facto à la politique gouvernementale. Un signal fort est également envoyé à l'Élysée et à Matignon, les ministres en poste ne doivent leur salut qu'au soutien implicite de la droite. Une manière de montrer aux électeurs que l'opposition se trouve bien à l'extrême droite et à gauche, même si Marine Le Pen ne veut pas le dire trop fort.