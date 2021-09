A la Une .. Pourquoi le Piton des Neiges n'est pas un volcan éteint et peut entrer en éruption ?

Par Circé - Publié le Vendredi 17 Septembre 2021 à 09:33





Ainsi, il y a environ 3 millions d’années un massif se forme au-dessus du niveau de la mer, c’est la naissance du Piton des Neiges. Dans un premier temps, ce volcan, à tendance effusive, édifie une coupole de basalte à olivine (les mêmes basaltes que ceux de la grande coulée de la Fournaise en 2007 le long du rempart du Tremblet). Après une période de calme, il se manifeste de nouveau avec une série de laves indifférenciées qui forment la deuxième coupole : le volcan de la Fournaise. Ce processus géologique a été étudié par Pierre Nativel dans sa thèse de géologie, soutenue en 1978 à Paris.



Ce que nous pouvons aujourd’hui démontrer est que le magma profond continue toujours sa remontée en direction du Piton des Neiges, mais avant d’y arriver il se subdivise en deux flux distincts : le plus important alimente le volcan de la Fournaise, l’autre nourrit les réservoirs souterrains… du Piton des Neiges.



Si le Piton des Neiges entrait en éruption, on sait que ce volcan ferait disparaître toute vie sur la surface du cirque et ses alentours pour laisser place à une énorme cavité, comme ce fut le cas jadis pour l’ennoyage complet du cirque des Marsouins. C’est pourquoi l’Observatoire Volcanologique de la Plaine-des-Cafres surveille en permanence l’activité de nos deux volcans.



Par ailleurs, ce volcan pourrait être du type effusif (ex : les laves du Piton de la Fournaise) ou pire, de type explosif avec des projections dans l’atmosphère qui pourraient retomber ici ou là, au gré des vents. Ce dernier modèle s’est déjà produit par le passé et les exemples ne manquent pas, comme les dépôts de cendres visibles grâce aux tranchées de la route en amont du Théâtre de Saint-Gilles.



Malgré les progrès considérables accomplis par les recherches scientifiques volcanologique et géographique, nul ne sait aujourd’hui quand et où cette menace va avoir lieu, ce ne sont pas là des pratiques empiriques et divinatoires.



Aussi poursuivre constamment les études, et de manière éclairée par des situations similaires dans le monde, pour mieux connaître et prévoir est une démarche obligée. Ceci n’est non seulement affaire de scientifiques et d’observateurs avertis mais également de nos décideurs par la mise en œuvre d’une politique responsable et assumée de prévention et de précaution.



Il est donc important de se souvenir qu’un paysage n’est jamais figé dans le temps, il évolue, il vit chaque instant… Prenez le temps de l’admirer et de le respecter.



Je me permettrai, pour conclure, de reprendre les mots de Jean-Luc Haurie : "Les risques dits naturels ne sont pas une fatalité mais il convient de s’en prémunir par prévention systématique des mouvements de terrain et par une meilleure gestion de développement durable de notre île".

Parée de gris ou parée de verts,

Une invite à la joie de la lire

Et au petit bonheur de la dire !

Car le paysage est connivence

Et la nature offre la jouvence

A tous ceux qui, volontaires,

Cherchent l’accueil de la Terre.









