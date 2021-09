Pourquoi le Gouvernement veut-il prolonger le Pass sanitaire ?

Le compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 22 septembre était très attendu. Surtout après les prises de parole de plusieurs membres du Gouvernement au sujet du Pass sanitaire et de la possibilité de mettre en place un assouplissement territorialisé de ce dispositif.Le porte-parole du Gouvernement, Gabriel Attal, s'est exprimé sur le sujet et a rappelé que l'exécutif souhaitait prolonger le Pass sanitaire qui "s'est confirmé comme un outil très efficace pour ouvrir des établissements qui auraient dû être refermés cet été sans ce dispositif."Gabriel Attal explique l'autre raison qui pousse le Gouvernement à utiliser le Pass sanitaire : "Le deuxième objet est d'inciter à la vaccination la plus large des Français."Le dispositif est en vigueur jusqu'au 15 novembre partout en France. Il doit d'ailleurs être étendu aux jeunes de 12 ans et plus dès le 30 septembre comme l'a rappelé le ministère de la Santé et des Solidarités ce mercredi.Mais le Gouvernement réfléchit à inscrire une loi qui permettrait de le prolonger "si la situation épidémique le justifie".Gabriel Attal explique que l'exécutif souhaite être prudent mais espère pouvoir lever l'obligation le plus tôt possible : "Dans mon idéal, il n'y a pas de Pass sanitaire, mais surtout pas de virus !"Le porte-parole du Gouvernement a précisé qu'un allègement des mesures liées au Pass sanitaire n'entrerait pas tout de suite en vigueur mais très prochainement : "Le président de la République a passé commande pour que des critères d'adaptation puissent être définis. Ils tiendront compte évidemment du taux d'incidence, mais aussi du pourcentage de population vaccinée."Le chef de l'Etat vient de décider d'instaurer le seuil d'alerte national du taux d'incidence (50 cas pour 100.000 habitants) comme critère pour l'adaptation des mesures de précaution dans les établissements scolaires à partir du début du mois d'octobre. Ce niveau de circulation du coronavirus dans un département pourrait donc être choisi pour décider d'un allègement du Pass sanitaire.Mais il n'y a pour l'instant aucune indication sur le niveau de la couverture vaccinale qui serait suffisante pour prendre une telle décision.La situation dans les Outre-Mer est différente, notamment à cause de l'état d'urgence sanitaire toujours en vigueur. Mais La Réunion fait figure de bonne élève avec une circulation du coronavirus en fort ralentissement. Le taux d'incidence dégringole au fil des semaines et s'établit à 70 cas pour 100.000 habitants . Mais si la baisse de la diffusion de la covid à La Réunion continue au même rythme, notre île pourrait passer sous le seuil d'alerte national dès la semaine prochaine !Mais la couverture vaccinale reste insuffisante et surtout moins importante que la moyenne nationale avec seulement 62% des Réunionnais éligibles qui disposent d'un schéma vaccinal complet. Le préfet de La Réunion avait d'ailleurs déjà expliqué que les restrictions resteraient d'actualité tant que l'île n'aura pas " une immunité suffisante ".