Communiqué "Pourquoi le Carnaval du Grand Boucan à Saint-Paul est et demeurera un échec ?"

Pour Jean-François Nativel, élu d'opposition à Saint-Paul, le Carnaval du Grand Boucan qui s'est tenu cette année à Saint-Paul et non à Saint-Gilles était un échec. Par N.P - Publié le Mardi 27 Juin 2023 à 11:24

Le communiqué :



Hier soir, en bon marmaille Saint-Paul ville, ayant vécu toute mon enfance à la baie, je ne pouvais pas manquer cette édition du carnaval du Grand Boucan annoncé exceptionnellement cette année au front de mer du centre-ville de St Paul. Un changement décidé du fait des travaux engagés pour une année dans le centre de Saint-Gilles-Les-Bains…



Alors c’est sûr que la foule était au rendez-vous et que sûrement le secteur est plus propice pour l’organisation de cet événement, avec par exemple des voies beaucoup plus larges pour le défilé. On constate ainsi une unanimité des médias 974 : ils n’ont probablement pas daigné rester jusqu’en soirée.



En tant qu’élu populaire sur la zone balnéaire, j’ai bien sûr été critique depuis le début vis-à-vis du choix de la majorité municipale de déshabiller Saint-Gilles pour habiller Saint-Paul, déjà bien doté avec de nombreuses braderies, la fête commerciale, les festivals tels que Réunion Métisse, Tam-Tam ou encore le food festival, le salon du livre péï, etc. Sans parler des nombreux évènements festifs régulièrement organisés à Expobat, proche du cœur de ville.



Mais bien sûr comme à chaque fois, rien n’ébranle les logiques de déconstruction qui animent le duo Seraphin/Bello et leur équipe de suiveurs/arrivistes.



J’avais exprimé déjà à plusieurs reprises mes craintes de voir ainsi cet événement s’installer de façon définitive à Saint-Paul ville, ce qui serait catastrophique pour le peu qu’il reste de l’économie balnéaire, entre océan fermé depuis 10 ans, travaux absurdes qui conduisent à rendre notre zone littorale déserte (Cap la Houssaye fermé pendant 18 mois et un an de travaux pour le centre-ville de St Gilles avec une circulation alternée).



Alors pourquoi le Grand Boucan à Saint-Paul est un échec ?



Tout simplement, parce qu’il n’y a quasiment pas de vie nocturne à Saint-Paul ville ! Il n’y a pas tous les restaurants, les bars, les boîtes de nuit, cette grande expérience de la fête qui donne à cet événement un caractère festif si particulier lorsqu’il se déroule à Saint-Gilles-Les-Bains.



Si pour la partie diurne jusqu’au feu d’artifice le public était au rendez-vous et même après dans la soirée, l’ambiance elle n’y était pas. C’était décevant de l’avis unanime des habitués présents. Juste 2 ou 3 soundsystem aux tonalités urbaines : il manquait l’incroyable diversité de musiques, d’ambiances que l’on connaît lors du carnaval de Saint-Gilles-les-Bains, et cela jusqu’au petit matin. Sans parler des manèges bien moins présents.



Les gens ne s’y sont pas trompés : beaucoup comme moi-même ont déserté en soirée plus tôt que prévu de ce fait. Et je ne parle pas de l’immense déception des habitants, notamment les jeunes des quartiers populaires de Saint-Gilles, qui habituellement profitent de cet événement pour avoir une animation sur place, mais aussi parfois un petit boulot, car avec tous les stands ce n’est pas ce qui manque ce soir-là.



Mes inquiétudes aujourd’hui sont bien réelles puisqu’une personne proche de l'organisation me dit qu'elle serait déjà résignée à ce que le Grand Boucan ne revienne pus jamais plus à Saint-Gilles-Les-Bains tant les élus et les autorités auraient été satisfaits d’une l'affluence bien plus facile à gérer à Saint-Paul ville qu'à Saint-Gilles.



À ce rythme, il ne reste plus qu'à faire "leu tempo festival" à Cilaos et la fête du chouchou au Port tant qu’à faire ? Restons cohérent et souhaitons une longue vie au carnaval du Grand Boucan… à Saint-Gilles-Les-Bains !