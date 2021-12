A la Une . Pourquoi la scancar se balade-t-elle en ville de Saint-Paul ?

​Son toit coiffé d’une sorte de vidéoprojecteur ne passe pas inaperçu. Une voiture LAPI de Citypark s’est baladée dans les rues de Saint-Paul durant le mois de décembre. Mais elle n’est pas là pour vous flasher… Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 30 Décembre 2021 à 06:51





"C’est bien une voiture LAPI de Citypark", nous confirme la SODIPARC. Mais la SEM dionysienne nous montre un détail important : le logo sur les portières de la voiture est masqué, ce qui signifie que le véhicule n’est pas employé pour flasher les plaques d’immatriculation.



Pour en savoir plus, nous nous dirigeons alors vers une autre société d’économie mixte, celle des transports des villes de l’Ouest. C’est donc la SEMTO qui nous répond. C'est elle qui a commandé une étude sur "le manque de places de stationnement en centre ville".



La capitale de l'Ouest est en pleine réflexion alors que de grands espaces de parking non payant seront dans quelques mois en travaux, et donc non accessibles.



"Nous sommes en manque de places de stationnement, comme dans tous les autres centres-villes. A Saint-Paul, on est certes encore loin d’être comme Saint-Denis", compare Irchad Omarjee mais cela n'empêche pas d'anticiper les besoins. Le conseiller municipal est également président de la SEMTO.



Un hypermarché va damer les places gratuites de l’ancien stade Achille-Prémont



"Comment fonctionnent les automobilistes, quelles sont leurs habitudes, est-ce que tous les parkings sont remplis ?", autant de questions auxquelles devra répondre l’étude actuellement menée et dont les conclusions seront transmises à la SEM et à la mairie en vue de donner une direction aux futures décisions.



"Une fois qu’on aura l’étude, on regardera ce qu’on peut faire", explique le conseiller municipal alors que la ville de Saint-Paul va perdre des places de parking dans les mois qui viennent.



"L’école Eugène-Dayot va être rasée. On va commencer la réhabilitation de la place du marché forain (qui ira donc se loger à la place de l'école, ndlr). On a perdu des places de parking dans la rue de la Poste où la SHLMR va construire et le Super U va aller en face de Cimendef. Tout ça fait qu’il y aura des places de stationnement en moins", explique Irchad Omarjee.



Les parkings prendront de la hauteur



"On a pour projet la création de parkings à silo pour le centre-ville", envisage-t-il ainsi, puisque "la volonté de la municipalité, c’est la création de places supplémentaires."



Cette étude s’inscrit d’ailleurs dans le calendrier concomitant du Plan de rénovation urbaine "que nous relançons", ajoute l’élu.



"Cette étude est également l’occasion de se poser la question de savoir si on n’agrandit pas la zone payante. Il y a encore des zones qui ne sont pas encore payantes dans le centre-ville. Ce ne sont que des points d’interrogation", avance-t-il prudemment à ce stade de l'avant-projet.



