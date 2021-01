La grande Une Pourquoi la route du littoral sera fermée dimanche matin? Les explications

Après l'éboulis qui s'est déroulé dans la nuit du 21 au 22 janvier, des travaux de purges doivent être effectués à nouveau demain après ceux de dimanche. Des opérations de sécurisation qui nécessitent la fermeture de la route du littoral pour le deuxième dimanche consécutif. Le CRGT nous explique pourquoi.

Il sera de nouveau difficile pour les Dionysiens de se rendre sur les plages de l’ouest dimanche matin. La route du littoral sera de nouveau fermée en raison de travaux de purges suite à l’éboulis qui s’est produit dans la nuit du 21 au 22 janvier.



Pour le deuxième dimanche consécutif, les travaux de sécurisation vont nécessiter la fermeture de l’axe routier. Le CRGT nous explique la nature des travaux qui vont se dérouler.



Quels travaux n’ont pas pu être faits dimanche dernier ?



Il s'agit essentiellement de traiter deux autres zones par rapport à dimanche dernier. L'une au PR3+800 suite à l'éboulement de samedi soir ayant conduit à l'organisation d'une nouvelle inspection héliportée avec le BRGM dimanche matin.



Sur cette zone, un ouvrage a été endommagé et les travaux programmés dimanche vont consister à nettoyer les blocs restés dans le filet et préparer les travaux de réparation de cet ouvrage endommagé, notamment en sécurisant la zone pour les cordistes qui vont travailler ensuite durant plusieurs jours à changer ce poteau et refaire les ancrages...



Une 2e zone de purge préventive a été décidée dimanche suite à l'inspection complète de la RL réalisée dans la suite de l'inspection du 3+800. Cette 2e zone se situe presque à La Possession au PR 12+750, il s'agit d'aller tester et éventuellement faire tomber quelques éléments repérés.



Concernent-ils le même secteur de la Pointe du Gouffre ou avez-vous détecté un autre secteur instable ?



Nous allons cependant effectivement poursuivre les purges au 6+300 (même secteur que dimanche dernier) mais cette fois-ci sur la partie basse de la falaise. Il s'agit surtout de protéger les ouvriers qui vont travailler dans la fosse pour reconstruire les gabions endommagés, puisque les éléments purgés depuis la partie basse de la falaise ne devraient pas atteindre les voies de circulation.



Le BRGM a-t-il donné une estimation de la masse du ou des blocs rocheux à purger ?



Non, il s'agit essentiellement de blocs isolés de petit volume, résultant des éboulements de jeudi et samedi pour les PR6+300 et 3+800, et à tester pour le PR 12+750. Il n’y a pas de gros volumes à faire tomber a priori, mais il y a nécessité tout de même, comme à chaque fois, de fermer la circulation pour purger. Car même un petit bloc peut avoir des conséquences dramatiques en cas d'atteinte sur les chaussées.



Cependant, il n'est pas exclu que lors de leurs inspections sur corde, les cordistes repèrent d'éventuels autres blocs ou instabilités potentielles qui n'auraient pas été repérés lors de l'inspection héliportée... C'est toute la difficulté des travaux en falaise, où les cordistes ont une énorme responsabilité. À suivre donc dimanche...



