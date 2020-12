Pourquoi l'éruption ne s'est-elle pas produite sur les Grandes Pentes ?

Le Piton de la Fournaise est entré en éruption peu avant 5 heures du matin ce lundi. Il s'agit de la 3e éruption de l'année. C'est aussi la première depuis presque deux ans à se produire sur ce côté du Volcan. Aline Peltier, directrice de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, fait le point sur une éruption "classique" mais qui a ses particularités.



"Ce matin, une nouvelle éruption a démarré au Piton de la Fournaise après un peu plus de 2h30 de crise sismique. Ce matin, les appareils ont enregistré une crise qui correspond à la montée du magma vers la surface et ça a abouti par 3 fissures aux alentours de 5 heures du matin, sur le flanc Ouest-Sud-Ouest de La Réunion".



Une baisse d'activité tout à fait normale



"Les fissures sont toujours actives même si on a remarqué une baisse d'activité qui est typique dans les éruptions. On a toujours des éruptions qui démarrent de façon brutale et dynamique puis une tendance à la baisse."



D'où est-elle visible ?



"L'éruption est visible du Pas de Bellecombe mais surtout du sentier du Piton de Bert au bout d'une demi-heure, trois-quart d'heure de marche, on peut bien voir l'éruption."