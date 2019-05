Pourquoi jeter quand on peut réutiliser, récupérer, réparer, customiser

Cette manifestation a permis au public d'en apprendre un peu plus sur les coulisses d'une déchèterie, et de se familiariser notamment avec les équipements à disposition, le fonctionnement du site ou encore les missions des agents de déchèterie.



Un parcours ludique ainsi que différents stands et ateliers ont également été mis en place pour les visiteurs concernant le tri des déchets, le recyclage, la réparation, sans oublier le réemploi et la récupération. Pourquoi jeter alors que l’on peut réutiliser, récupérer, réparer, customiser ? Plus de précisions avec Nadine Sevetian, élue du TCO à la commission Environnement, et Gervine Perrot, superviseuse pour le compte de Cyclea, société mixte locale chargée de la gestion des déchèteries du TCO et de la Cinor: