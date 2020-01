Pourquoi je regarde vers le Duc d'Anjou ?

Notre Président a des qualités d'acteurs qu'il nous démontre tous les jours;

Sous la houlette de Brigitte, alors sa prof ,pendant sa scolarité chez les Jésuites, il a fait du théâtre.

Il jouait alors du Molière :

le Président imaginaire,

le banquier gentilhomme,

Tartuffe .......Qu'il est resté d'ailleurs !

Ces détails ont de l'importance pour la compréhension de ce qui suit.



Quand j'observe la société actuelle, en France, je suis atterré ! Nous sommes dans un bateau ivre !

On assiste, naïfs, à une manipulation des masses, véritable viol des consciences, par le Président, ses élus, les syndicats, les médias !

On est dans le prêt à penser médiatique.... tellement commode ! Et je n'oublie pas les réseaux sociaux ,vecteurs de haine et de mensonges !

La société est arrivée à un point de non-retour. Les masses, en tant que telles, n'ont plus d'opinion, elles n'obéissent qu'à des croyances, à des convictions intimes ......Sans fondement ! Alors que la connaissance implique réflexion et fondement. Les masses ne raisonnent pas, elles croient, et s'en contentent



La société est victime d'une contagion mentale. Si De Gaulle a dit : "les français sont des veaux", ces veaux ont muté en moutons de panurge.



Méfiance ! La puissance des masses n'est que destructive.

Un simple regard sur l'actualité suffit pour les voir à l'oeuvre, coalisées dans l'anarchie, pour abattre ce qui reste encore debout de la République.



Nous sommes dans un époque de décadence, générée par la médiocrité de ses dirigeants

Y a-t-il encore un pouvoir en France ? La réponse est Non !



La vox populi est devenue prépondérante . le droit divin des Rois a été remplacé par le droit divin des masses......qui votent !

Dans la République, ce sont les plus nombreux , et non les plus compétents qui commandent. Cela s'appelle LA DEMOCRATIE.



Ce constat m'a amené à regarder ailleurs !........Vers la Monarchie !

Vu l'état de notre France, j'ai pensé que sa gouvernance devait être sérieusement révisée..



Je m'y suis donc intéressé en fréquentant d'abord un cercle royaliste local, histoire de mieux comprendre.

Puis je suis allé sur google et You Tub pour me situer.



J'ai appris qu'un querelle dynastique oppose les branches Bourbon et Orléans :



Pour les légitimistes, l'héritier est Louis de Bourbon, Duc d'Anjou, descendant d'hugues Capet, et descendant direct de Louis XIV. Il serait donc notre Roi louis XX.



Pour la majorité des royalistes, le "Roi de France", est le prince Philippe d'Orléans, Duc de Vendôme, descendant de Louis Philippe.



Ma préférence va au Duc d'Anjou dont j'ai eu l'occasion de visionner l'interview.

Selon ses propos :" le peuple a besoin d'unité, et c'est à travers une figure rassembleuse que cette unité sera réalisable "

"Le Roi appartient aux citoyens de sa Nation et non à un parti". Ce que n'a pas compris Macron, président d'un parti et non d'une Nation au regard de ses 20% aux présidentielles !

Le discours du Duc d'Anjou et sa conception de la Monarchie, sont parfaitement en cohérence avec notre monde.



je retiendrai, la phrase du général De Gaulle :"je suis un monarchiste, La République n'est pas le régime qu'il faut à la France "



Pour mieux comprendre mon propos, je vous recommande le livre de Gustave Lebon : "Psychologie des foules"



Et pour rester dans le ton de l'actualité " Il est impossible de rien comprendre à l'histoire, si l'on n'a pas présent à l'esprit que des races différentes, ne sauraient ni sentir, ni penser, ni agir de la même façon, ni par conséquent se comprendre".(Gustave lebon).



Je soumets mon raisonnement à votre réflexion : La Monarchie, l'alternance ?

Moi, j'y crois !