Pourquoi il faut s'attendre à ce que le prix de l'essence continue à grimper

Les prix de l'essence, du gasoil et du gaz ont encore augmenté au 1er août dernier : +6 cts pour le sans plomb, +2 cts pour le gasoil et + 1,20€ pour le gaz. Et cette tendance ne devrait pas s'arrêter de si tôt, si on en croit les experts. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 17 Août 2021 à 19:05

Si on veut se faire une idée de ce qui nous attend à La Réunion, regardons ce qui se passe en métropole où il n'y a pas de contrôle des prix par la préfecture et où donc les hausses (et les baisses) se répercutent immédiatement à la pompe. Là-bas, le gazole a progressé de 12% depuis le début de l'année et le sans plomb de 16%. Avec une accélération de la hausse en juillet.



Cette augmentation régulière des prix à la pompe est due à la reprise économique, qui entraine elle-même une progression de la demande mondiale.



Le litre de gazole valait 1,4335 euro en moyenne la semaine dernière en métropole (contre 1,11€ à La Réunion) et celui de super sans plomb 1,5857 euros (contre 1,48€), selon les chiffres officiels du ministère de la Transition écologique. Ce qui représente une hausse de 12% et près de 16% respectivement depuis le début de l'année.



Quoi qu'il en soit, le gazole est aujourd'hui un peu moins cher qu'à la mi-novembre 2018 (1,4655 alors), lors du déclenchement du mouvement des "gilets jaunes", qui était une réaction à une augmentation annoncée des prix du carburant. Mais le SP 95 est actuellement beaucoup plus cher qu'alors (1,5857€ contre1,4592€ la semaine du 16 novembre 2018).



Même si on note ces derniers jours un ralentissement de la croissance en Chine, du fait des conséquences de la pandémie du Covid-19, il est à craindre que la reprise économique liée à la sortie de crise mène à une continuation de la hausse des cours du pétrole. Et donc du prix des carburants à la pompe...



