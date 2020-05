Politique "Pourquoi, il faut ouvrir l'Ecole", Michel Vergoz explique sa décision Dans un communiqué, le maire de Sainte-Rose livre son point de vue et indique les raisons qui l'amène à faire "la rentrée du déconfinement" sur la commune. Par N.P - Publié le Jeudi 7 Mai 2020 à 16:32 | Lu 578 fois





Il n'y a aucun intérêt collectif à s'en réjouir.



J'ai eu l'occasion de dire les raisons qui ont guidé notre décision d'ouvrir l'Ecole de Saint-Rose à partir des principes constitués autour du volontariat, de la progressivité de l'adaptabilité et des protocoles à respecter en application des gestes barrières.



La première raison est fondée sur le constat d'une crise sanitaire objectivement maîtrisée et sécurisée aujourd'hui.



Après un temps de confinement quatre fois supérieur à celui d'une quatorzaine nécessaire pour déclarer un « réservoir viral » non contagieux et le « libérer », les chiffres officiels de l'état sanitaire dans le pays, confortent cette lecture au 5 Mai.



De même, on peut considérer le plateau épidémique atteint depuis la semaine du 14 Avril. Sur les 424 cas recensés au 5 Mai, 2 seulement sont en réanimation sur 160 lits de disponibles et l'on enregistre toujours, aucun décès. De plus, à la même date, 86 % de ces cas sont des « cas importés ».



Comme le risque zéro n'existe pas, on peut affirmer que le risque premier, à ce jour, est ailleurs qu'à l'Ecole. C'est pourquoi, je soutiens la décision des autorités sur un confinement strict de tous les « rentrants » sur le territoire, par nos ports et aéroports et celle d'une vigilance rigoureuse sur le suivi des éventuels cas contacts, autochtones secondaires et autochtones.



Ces objectifs, sont à placer au cœur de notre action, au sortir de cette longue période de confinement qui prend fin le 11 Mai.

Ceux qui plaident pour une rentrée scolaire en Août / Septembre ne peuvent pas compter sur une situation sanitaire meilleure que celle d'aujourd'hui.



La seconde raison est de ne pas rajouter de la peur à l'angoisse et au stress, au quotidien, qui tiraillent déjà une bonne partie de notre population, sur la santé et sur l 'avenir de leurs enfants.



Notre responsabilité, est d'agir pour apaiser cet état d'esprit là, d'autant qu'il nous faudra nous préparer à nos propres premiers pas dans le déconfinement, lesquels risquent de nous révéler, un peu à la mesure de nos premiers pas à l'extérieur, après le passage d'un cyclone tropical intense, la véritable ampleur des dégâts de cette crise sanitaire et leurs graves répercussions sur les secteurs économique et social.



Là aussi, il nous faudra affronter sans peur.



Fortifions-nous à l'exercice, dès à présent.



En troisième lieu, participons à relancer un retour à la vie au quotidien. L'Ecole est un repère. Chaque retour à l'Ecole doit être considéré comme une bonne nouvelle, une main tendue, une respiration.



Aider à cette démarche volontaire est gratifiant.



D'autant plus gratifiant pour moi qui ai vécu l'expérience de « décrocheur scolaire », à l'époque de bien trop longues vacances d'été, passées sans maître si précieux.



Éviter à nos enfants cet écueil est de notre responsabilité lorsque l'on sait, de surcroît, que bon nombre d'entre eux, à la maison, ne disposent pas de conditions minimales pour assurer une « continuité pédagogique ».



Enfin, nous ouvrons l'Ecole Communale à Sainte-Rose parce que nous serons toujours volontaires pour rappeler le rôle central de l'EDUCATION dans la préparation de l'Avenir et que, cette si singulière « rentrée du déconfinement », nous oblige à nous rendre disponibles.

Le 7 Mai 2020.

Michel VERGOZ,

