Pourquoi donner aux rues des noms de fleur lorsqu’elles en sont dépourvues ?

Je réside au Moufia. Quartier de Saint-Denis.



Avant de m’y installer, j’ai eu connaissance du nom de la rue. Rue des Anémones. J’ai pensé à un passage fleuri. Qui aurait pu m’en dissuader ? C’était logique.



Au lieu de cela, j’ai constaté une rue en très mauvais état, jonchée de saletés et complètement dénuée d’anémones. Je n’ai jamais vu un seul agent l’entretenir.



À la place des fleurs, des batteries de voiture usagées trônent. Mis à part l’aspect disgracieux, je vous laisse imaginer l’impact sur l’environnement et la santé des personnes qui vivent là…



Certains axes de Saint-Denis seraient-ils laissés à l’abandon, au bon vouloir des personnes qui y passent ?



J’en appelle au bon sens de la Mairie de Saint-Denis : soit il s’agit de la rue des Anémones, soit il faut la renommer.



Cela dit, gageons qu’une rue fleurie et bien entretenue est bien plus agréable à arpenter !