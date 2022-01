Courrier des lecteurs Pourquoi devons-nous tout sacrifier pour l’intérêt général ?

Par François-Michel Maugis - Publié le Mardi 4 Janvier 2022 à 10:47





1 – En 2003, dans le CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Guillaume MERLAND – Maître de conférences de droit public, s’est montré très explicite à ce sujet : « Depuis son apparition au XVIIIe siècle, la notion d’intérêt général se présente comme « la pierre angulaire de l’action publique ». Source :



2 – Dans son discours du 3 janvier 2006 au Président de La République, Pierre MAZEAU, Président du Conseil Constitutionnel, enfonce le clou en affirmant : « Par sa fonction de filtrage, d’arbitrage, de synthèse et de mise à distance des opinions et des intérêts particuliers, la Représentation nationale doit faire émerger la dimension de l’intérêt général ». Source :



Comment se fait-il alors que 15 ans plus tard on en soit encore à tergiverser sur cette question de fond ? L’être humain est décidément plein de paradoxes mais surtout, il semble incapable de prendre les bonnes décisions concernant son propre destin. Si j’osais, je dirais : « À force de jouer au con, nous allons tous allègrement nous autodétruire ».



Bonne année quand-même.



