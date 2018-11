Pourquoi deux poids deux mesures Madame la Ministre ?

Madame la Ministre,



Le gouvernement nous parle d’égalité réelle alors que nous ce qu’on voit c’est une inégalité de traitements entre ceux qui habitent l’hexagones et nous. Cette situation de crise montre à quel point l’écart est grand car c’est bien dans notre département qu’il y a le plus fort taux de chômage et que les prix sont globalement 30% plus élevés que sur le continent.



Et comme le président parle d’écologie, on se demande pourquoi rien n’est fait pour changer notre modèle énergétique carboné. On n’a pas le nucléaire ici. Ici c’est fioul et charbon ! Quel est votre proposition pour ces états de fait ?



Concrètement, si c’est votre vrai créneaux la transition énergétique, donnez-nous les moyens et montrez-nous votre bonne foi en supprimant l’amendement Virapoullé pour que le champ du possible s’ouvre en termes de choix de développement sur un territoire qui a des spécificités.



Sinon comment oser parler de décentralisation avec une loi qui nous interdit de choisir ? il faut changer la loi et nous donner le droit de choisir notre avenir :

Alignement des prix avec celui de la métropole, car c’est bien une métropole. Si on parle en ces termes, autant l’assumer des deux côtés.



Suppression de la loi Virapoullé, pour nous donner les mêmes chances que les autres régions de France.



Voilà ce qui est digne d’une Ministre, Madame !