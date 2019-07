A la Une ... Pourquoi choisir l'Université de La Réunion ? [DOSSIER SPECIAL ETUDIANTS] Quel que soit son profil, l’étudiant trouvera une formation qui lui correspond. Outre les parcours adaptés, l’Université de La Réunion propose des formations d'excellence, reconnues au niveau national et européen. Par son offre de formations pluridisciplinaires, ses activités de recherche, son rayonnement international et ses conditions de vie étudiante, l’établissement présente de nombreux atouts et s’affirme comme la principale interface entre l’Europe et l’océan Indien.

L'Université de La Réunion est le seul établissement français d’enseignement supérieur et de recherche dans l'océan Indien. Cette situation géopolitique particulière, dans l’une des neuf régions ultrapériphériques d’Europe, lui confère le statut stratégique d’unique université européenne de la zone. L’UNIVERSITE DE LA REUNION EN CHIFFRES Plus de 100.000 m² de bâtiments répartis entre le Nord et le Sud de l’île Plus de 16 500 étudiants au sein de 84 licences et masters Plus de 800 étudiants étrangers Première force de recherche à La Réunion avec 21 laboratoires Un accompagnement spécifique pour les étudiants en difficulté L’Université de La Réunion a mis en place quatre "parcours adaptés" pour les étudiants ayant reçu la mention « OUI SI » sur la plateforme Parcoursup pour l'accès en première année. Concrètement, il s'agit de proposer à ces étudiants un accompagnement spécifique afin de faciliter la transition entre le lycée et l’enseignement supérieur et de renforcer les compétences clés nécessaires à leur réussite. Cela passe par différentes actions comme le renforcement disciplinaire et/ou méthodologique, des modules de remise à niveau, un tutorat individualisé ou collectif et, le cas échéant, la mise en place de parcours de licence en quatre années. Le “Plan Etudiant” La priorité affirmée de l'Université de La Réunion est de permettre la réussite de tous les étudiants, notamment en licence. C’est pourquoi grâce au « Plan Etudiant » l’encadrement pédagogique a été renforcé en 2018 avec 10 emplois supplémentaires et plus de places pour les premières années. Une attention particulière est portée à la qualité de vie des étudiants sur les campus. Notamment en favorisant l’accès à des activités de développement personnel: sport, culture, engagement étudiant, entrepreneuriat, certifications linguistiques et numériques, techniques documentaires, d’expression ou de valorisation des compétences... Le CPESIP : une année de transition entre lycée et université Un Cycle Préparatoire à l’Enseignement Supérieur et à l'Insertion Professionnelle (CPESIP), véritable tremplin entre le lycée et l’université, est maintenant proposé. Il offre aux étudiants qui souhaitent acquérir les pré-requis nécessaires à un cursus universitaire, une année de transition entre lycée et université. Cette formation peut conduire à la définition d'un projet professionnel ainsi qu’à l’amorce de sa mise en œuvre ou à la reprise d’études et sera sanctionnée par un diplôme d’université (DU). L'Université mise sur le numérique: L'Institut Indianocéanique du numérique L'Institut Indianocéanique du numérique propose depuis juin 2018, une offre de formation modularisée où chacun peut, partout dans le monde et en fonctions de ses disponibilités, obtenir un diplôme à la carte ou accrédité en s'appuyant sur des cours en ligne tels que les MOOCs (Massive Open Online Courses) ou les cours multimédiatisés. Après le lancement du MOOC en informatique "Maîtriser le Shell Bash" qui a réuni plus de 10 000 inscrits en février 2018 sur la plateforme France Université Numérique (FUN), de nouvelles formations sont mises en place par le biais de dispositifs d'e-learning innovants, permettant un apprentissage en présentiel mais aussi à distance. Les diplômes universitaires et autres formations de l'Université de La Réunion sont ainsi disponibles, à la carte. Plus d'information : iin.univ-reunion.fr +262 (0)2 62 93 80 80 iin@univ-reunion.fr

