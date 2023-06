La grande Une Pourquoi célèbre-t-on les papas ?

Les papas sont célébrés ce dimanche, comme chaque année en France depuis 1949. Savez-vous pourquoi ? Par NP - Publié le Dimanche 18 Juin 2023 à 06:02

L’appel du cœur de ce dimanche 18 juin est celui des enfants à leurs papas. Deux semaines après la fête des mères, place aux pères. Ce dimanche, c’est l'occasion de rendre hommage à nos figures paternelles à travers un cadeau, un poème, un geste, un mot, une attention. Mais depuis quand ont-ils leur fête ?



Cette journée de célébration des hommes qui ont joué un rôle important dans notre vie daterait du Moyen-Age. Généralement célébrée le troisième dimanche de juin en France, à d’autres moments selon les pays, la fête des pères était à ses débuts célébrée dans les pays catholiques, le 19 mars, jour de la Saint-Joseph. Celui qui est reconnu comme père adoptif de Jésus chez les chrétiens était alors le modèle paternel.



La fête des pères non religieuse arrive aux Etats Unis en 1910, à l’initiative d’une jeune femme privée de fête des mères et élevée par son père. Elle est célébrée cette année-là le 19 juin, date de naissance du père de celle-ci.

En France, la journée des papas arrive bien plus tard, en 1949, et ses origines sont bien moins émouvantes. L’idée est lancée en 1949 par un fabricant de briquets désireux d'écouler ses produits, Flaminaire. L’entreprise qui a au passage inventé le briquet à gaz a fait germer l’envie d’offrir un briquet de sa marque aux papas le jour de la fête des pères à l’aide d’une campagne de publicité :



“Nos papas nous l’ont dit : Pour la fête des pères, ils désirent tous un Flaminaire”.



Le briquet jetable aura eu raison de l’usine importatrice de la fête des papas en France en 1986 mais la fête des pères, officialisée en 1952 le troisième dimanche du mois de juin, a encore de beaux jours devant elle.