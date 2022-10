Pourquoi ce geste sans retour ?

Dramatique et terrible, c'est notre société ! Actuellement, le mal-être des adolescents fait ravage. La délinquance, la violence, l'insécurité grimpante, l'indifférence, le repli sur soi, l'apathie égoïste, un amour perdu... Des parents qui baissent les bras, une génération épuisée, fatiguée de s'être battue toute leur vie, pour rien, pour n'être rien, plus capable d'inculquer à leurs enfants les simples règles de respect et de tolérance. Nous constatons que le moindre petit tracas peut se transformer en grave problème existentiel. Ne plus vouloir vivre ! Le mal d'être. Le manque d'être. Nos jeunes vont de plus en plus mal au point de développer des conduites de rupture. Révoltés contre l'injustice de notre société. Des destins brisés ! Le suicide ? Pourquoi ? Qui dans sa vie, n'a pas connu ou traversé le destin d'une personne qui s'est donné la mort ? Quelle curieuse expression ! Réfléchissez ! Faites le compte ! Je suis certaine que vous en trouvez au moins une. Vous me direz, ça n'est pas le genre de question que l'on se pose tous les jours ! Ni même le genre de question que je me vois poser au premier passant au coin de la rue. Oui, nous aimerions mieux ne pas en parler. Se voiler la face. Fuir. Se dérober. On pense que cela n'arrive qu'aux autres et pourtant ! Et pourtant, c'est une vraie et profonde question que je me pose pour plusieurs raisons.

Nous vivons plus confortablement, mais vivons-nous mieux et plus heureux ? Non ! La pression nous arrive de toutes parts et de toutes directions à la fois. Aujourd'hui, toute la société exalte la force et le clinquant de l'apparence facile. Le temps humain n'est plus respecté. Oui, l'humain n'est plus respecté. Je vous laisse juge et ouvrez les yeux : le Monde, notre Monde va-t-il mieux ? Sans hésitation, l'homme est tout aussi injuste, égoïste, individualiste et le plus souvent inhumain. Douceur et humilité sont des valeurs en baisse à la Bourse de l'humanité. Le pire est-il à craindre dans les années à venir ?

Je pense que le suicide est le reflet d'un état du lien social.

Qui que tu sois, je te souhaite de trouver le secret pour transformer en positif tout le négatif de ta vie. Ne reste pas prisonnier de tes inquiétudes ou de tes déceptions, ni rongé par tes angoisses. Que toujours tu puisses croire que l'humanité mérite de viser le meilleur.

À tous ceux qui traversent cette épreuve, ici ou ailleurs. Courage ! Le soleil brillera de nouveau pour vous !