A la Une . Pourquoi Olivier Hoarau est-il en garde à vue ?

Les forces de l'ordre se penchent depuis plusieurs mois sur l'affaire du Cap Sacré Coeur. Des perquisitions ont été menées l'année dernière à la mairie du Port, chez le maire et un ancien adjoint. Par Baradi SIVA - Publié le Mardi 2 Février 2021 à 10:27 | Lu 3260 fois

L'Affaire du Cap Sacré Coeur



Une enquête a été ouverte il y a plusieurs mois au sujet du marché d'extension du centre commercial Cap Sacré-Coeur au Port. Les policiers sont à la recherche d'éléments corroborant des faits présumés de corruption.



Les investigations des enquêteurs les ont d'ailleurs menés à perquisitionner en novembre dernier la mairie du Port et plus précisément le service de "



Les soupçons portent donc sur des transferts financiers supposés entre des associations, le groupe Casino - qui exploite le centre commercial - et des élus.



Un échange financier entre le maire et son ex-adjoint



Olivier Hoarau avait pris la parole au lendemain des perquisitions qui ont eu lieu à la mairie, chez lui et chez son ami Fayzal Vali, ancien adjoint.







Un maire en garde à vue



Le sort d'Olivier Hoarau est pour l'instant loin d'être fixé. Le maire du Port est auditionné en compagnie de 4 autres personnes interrogées dans le cadre de cette enquête pour soupçons de corruption. Une enquête a été ouverte il y a plusieurs mois au sujet du marché d'extension du centre commercial Cap Sacré-Coeur au Port. Les policiers sont à la recherche d'éléments corroborant des faits présumés de corruption.Les investigations des enquêteurs les ont d'ailleurs menés à perquisitionner en novembre dernier la mairie du Port et plus précisément le service de " l'Epanouissement humain " qui s'occupe des subventions versées aux associations de la commune.Les soupçons portent donc sur des transferts financiers supposés entre des associations, le groupe Casino - qui exploite le centre commercial - et des élus.Olivier Hoarau avait pris la parole au lendemain des perquisitions qui ont eu lieu à la mairie, chez lui et chez son ami Fayzal Vali, ancien adjoint. Le maire du Port avait alors expliqué que lorsqu'il a dû faire face à des difficultés financières, son ami lui est venu en aide. Olivier Hoarau assure que toutes les transactions étaient en ordre.Le sort d'Olivier Hoarau est pour l'instant loin d'être fixé. Le maire du Port est auditionné en compagnie de 4 autres personnes interrogées dans le cadre de cette enquête pour soupçons de corruption.



Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur