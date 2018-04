Courrier des lecteurs Pourquoi Macro(n) pue-t-il de plus en plus ? Parce qu’il nous fout de plus en plus la merde

Comme disait Clint Eastwood dans « L’inspecteur ne renonce jamais » : « Il a la gueule trop près de la rondelle ». Ça pue.

Macro(n) pourrit tout ce qu’il touche et plus ça va, moins ça va.



Les avocats, les cheminots, les retraités, les chômeurs, les PME, les PMI, les enseignants, les personnels de Justice, les militaires, les policiers, les gendarmes… Tous manifestent. Car il nous fout tous dans la cagade (j’allais utiliser un autre mot mais c’est déjà fait) les uns après les autres, vitement mais sûrement.



Les seuls satisfaits sont ses amis, les banquiers ventripotents style caricatures du XIXè siècle, les gens du CAC-40, les patrons et actionnaires des multinationales, les pétés de tunes, les culs bordés de nouilles. Bref, ses affidés utérins. Ses semblables.



Comment les électeurs ont-ils été assez cons pour élire ce pseudo-«ti-marmaille-Hollande», comme ils disaient ? Comme si un banquier pouvait être socialiste ! N’importe quoi ! Vous m’direz : en face, il y avait l’autre fêlée surnommée « iule » (vous savez, la bestiole se repliant sur elle-même, le mille-pattes).



Sa seule mesure « sociale » a été de supprimer l’IGS. Ses potes aussi macro(n)s que lui jubilent. On les comprend. Pour combler le trou, il tape sur la gueule des petits, des sans-grade, des laissés-pour-compte, vous, nous, elle, lui, moi…



Contrairement à ce qu’il arrive à raconter sans rire, il ne veut pas « changer LA France ». Il « change SA France à lui », celle des nantis. Celle des gens qui depuis des décennies, nous enfoncent dans la merde un peu plus chaque jour.



Et cela va continuer, il l’a promis et son Premier c****** l’a dit : « Nous écoutons mais nous faisons ce que nous voulons ! »



Aux armes, citoyens ! Jules Bénard Lu 225 fois





