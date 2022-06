Communiqué "Pourquoi 15.000 euros de frais de représentation pour le nouveau maire de l'Etang-Salé ?"

Dans un contexte de crise sociale (...)le Maire de l’Etang-Salé s’attribue en plus l’équivalent d’un SMIC par mois pour des frais personnels, des frais de repas, de vêtements, de déplacements, de nuitées ou tout autre dépense", reproche Gilles Leperlier, conseiller municipal d’opposition. Par N.P - Publié le Jeudi 16 Juin 2022 à 14:37

Lors du conseil municipal qui s’est tenu ce mercredi 15 juin 2022, le Maire de l’Etang-Salé et les élus de sa majorité ont voté l’attribution au Maire (et à lui seul) une enveloppe de 15 000 euros annuel de frais de représentation qui viennent s’ajouter à ses indemnités d’élus ainsi qu’aux nombreux avantages en nature (véhicule, portable,…).



Dans un contexte de crise sociale, où la population doit faire face au quotidien à une augmentation des prix et où bon nombre d’entre eux peine à finir les fins de mois, le Maire de l’Etang-Salé s’attribue en plus l’équivalent d’un SMIC par mois pour des frais personnels, des frais de repas, de vêtements, de déplacements, de nuitées ou tout autre dépense dans « l’intérêt des affaires de la commune ».



Seul élu présent à avoir voté « CONTRE », je considère que la fonction de Maire ne peut être considérée comme un métier et que l’indemnité d’élu couvre déjà tous les frais liés à la fonction.

Cette décision des élus de La Voix du Citoyen (LVC) est en contradiction avec les valeurs affichées par ces mêmes élus pendant la campagne électorale en matière d’éthique, d’intérêt général, de moralisation de la vie publique, ou encore de gestion et d’optimisation de l’argent public.



Après seulement 3 mois de mandat, la majorité municipale considère que les 3000 euros annuels de frais de représentation déjà attribués au Maire sont insuffisants et décide de le multiplier par 5. Pourquoi 15 000 euros ? Quels sont les frais de représentation déjà effectuées pour 3 000 euros ? Pourquoi avoir refusé de consulter l’avis des citoyens avant cette décision ?



Ces questions, restées malheureusement sans réponse lors du conseil municipal, j’appelle le Maire et ses élus à la raison et à reconsidérer ces frais de représentation (60 000 euros pour le reste du mandat). Je propose de les attribuer au CCAS ou aux associations de l’Etang-Salé.



Le renouvellement de la classe politique voulu par les citoyens de l’Etang-Salé doit être traduit dans de nouvelles pratiques des élus.

Les électrices et les électeurs de l’Etang-Salé doivent être informés et risquent de se sentir trahis par ces premières décisions.



Gilles LEPERLIER

Conseiller municipal d’opposition

Etang-Salé