Courrier des lecteurs Pour une rencontre entre parents relais citoyens et psychologues dans le cadre communal

Par F Paulus - Publié le Jeudi 19 Mai 2022 à 16:27





L’équipe du CEVOI, Centre d’Études du Vivant de l’Océan Indien - sa Présidente Danielle AMUSSAT, le Psychologue Frédéric PAULUS, la consultante Evelyne GRASPERGE Vice-Présidente de CEVE (Centre d’Études du vivant Europe), le Directeur ICONCEPT-F Eddy RIVIERE - vous convie à une réunion d’information sur une possible mise en œuvre d’un programme de promotion de la SANTÉ DES ENFANTS dès leur conception s’inspirant de l’initiative « Les 1000 premiers jours de la petite enfance ».



Depuis sa création, l’année 2000, le CEVOI aura poursuivi un double objectif de synthèse des recherches fondamentales sur le vivant et de ses applications dans le champ de la promotion de la Santé. Voir ci-dessous une synthèse de ses orientations :





https://www.temoignages.re/chroniques/di-sak-na-pou-di/vocation-du-cevoi,104091

ou

https://www.zinfos974.com/Vocation-du-CEVOI_a182204.html



A La Réunion, nous suggérons une popularisation expérimentale de la thématique de la Santé dès la conception de l’enfant pour que celle-ci soit partagée par le plus grand nombre de nos concitoyens. Nous affirmons néanmoins que cette démocratisation n'est pas de l'ordre d'une compétence de professionnels de la santé ou de la maladie mais au contraire concerne notre rapport individuel et collectif à la vie et à la citoyenneté.



Le CEVOI préconise et encourage la possibilité de l’émergence de PARENTS RELAIS CITOYENS qui accompagneraient, à terme et avec le soutien de psychologues, de futurs et jeunes parents dans leur prise de conscience d’une façon d’agir, de penser et d’être renouvelée en fonction d’une découverte des besoins des bébés et des jeunes enfants. Et ce, au plus près de perceptions « subjectives-objectives » ressenties et éprouvées. Une méthodologie et une éthique adaptées s’en dégagent.



Pour le NORD, une réunion d’information se tiendra 9O, rue Saint-Joseph Ouvrier à SAINT DENIS le samedi 4 juin de 9h30 à11h 30.

Pour le SUD une réunion d’information se tiendra au siège de l’Association APS (Association Prévention Suicide) ,138, rue Marius et Ary LEBOND, 97430 au TAMPON le samedi 4 juin de 15h 30 h à 17h 30.



La journée d’étude se tiendra courant JUIN au siège du CEVOI au 70 chemin des Dolmens, Bellevue, La Bretagne à Sainte-CLOTILDE pour le Nord et au TAMPON à L’APS pour le SUD. La date précise sera communiquée ultérieurement. Une synthèse de présentation de la journée d’étude sera adressée en fonction des inscriptions.



Pour nous joindre : paulus.fred@orange.fr ou +33 06 33 28 51 72



Nous sommes sur la bonne voie



Voir : « Petite enfance : une meilleure prise en compte des besoins fondamentaux pour l’action en santé publique ».

Early childhood: increasing consideration for basic needs in public health actions,



https://www.rencontressantepubliquefrance.fr/sessions/des-recommandations-internationales-aux-actions-nationales-comment-prendre-en-compte-la-qualite-des-interactions-dans-les-actions-de-sante-publique-centree-sur-la-petite-enfance/



Santé Publique France, le 16 juin 2022.



La Réunion est connue pour présenter la Réunion des cultures dans leurs diversité et quotidienneté. Pourrait-elle devenir aussi l’île de la réunion des sciences appliquées du vivant ?



Nous souhaiterions tester cette ambition de réunir les sciences du vivant et les rendre efficientes par l’implication de deux ou trois communes (pour commencer), et évaluer ensuite l’engendrement de nouvelles pratiques pour un renouvellement des cultures éducatives des enfants dès leur conception. Ainsi pourrions-nous voir émerger une nouvelle Santé des enfants à naître ?



------------------------



Danielle Léa AMUSSAT,

Henri BOOZ,

Evelyne GRASPERGE,

Catherine MINATCHY,

Aghy ODAYEN,

Ruby ODAYEN,

Frédéric PAULUS,

Antoine PITCHAYA,

