Courrier des lecteurs Pour une parade de la miss sur la NRL

Par Adaman Jean-Marcel de Créteil - Publié le Jeudi 25 Août 2022 à 09:29

Pourquoi ne pas organiser une parade éclair dans le chef-lieu avec la nouvelle miss reunion 2023 en empruntant pour la première fois la nouvelle route littoral en viaduc sur mer dont les premières véhicules accéderont à ce viaduc en ce même jour le dimanche 28 août 2022. ( 2×8 - 08 ).

Je souhaite de tout cœur que ce projet puisse se mettre en place.

Je vous prie de croire mesdames les ELUES et monsieur le président de l'île de la reunion tourisme et monsieur le président du comité de miss reunion à l'expression de ma haute considération. Je vous adresse ce courrier de lecteurs à l'attention de madame la présidente de région HUGUETTE BELLO, monsieur le président de l'île de la tourisme PATRICK LEBRETON et ainsi monsieur le président du comité de miss reunion AZIZ PATEL, madame la maire de saint-denis ERICKA BAREIGTS.