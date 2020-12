Pour une grande école de l’Administration à La Réunion

L’association REGAR souhaite soutenir les initiatives des élus et décideurs pour qu’à la Réunion soit créée une école de cadre de l’administration telle que les Instituts Régionaux de l’Administration (IRA). La Corse, à titre d’exemple, pourtant moins peuplée, bénéficie d’un IRA. L’insularité n’est donc pas un frein à sa création.



Naturellement, cette école doit servir à la formation initiale et professionnelle des personnels des collectivités territoriales et y renforcer le taux d’encadrement. Nous ne devons pas nous contenter de constater nos faiblesses mais être moteur d’une transformation de notre propre société avec notre jeunesse, nos ambitions pour notre territoire et notre investissement à le faire rayonner.



Pour aller plus loin, il conviendrait que les collectivités publiques soutiennent la création de cette école. Les études proposées peuvent également être destinées à la formation professionnelle permanente des cadres ainsi qu’à la participation aux concours de la fonction publique territoriale et d’Etat.



La finalité est qu’à la sortie de l’école, les emplois puissent être pourvus par des étudiants bien formés sur leur territoire.

La formation initiale des jeunes réunionnais aux postes d’encadrement dans la fonction publique d’Etat et au sein des collectivités territoriales reste au cœur de notre problématique.



Donnons cette opportunité de réussir aux Réunionnais ! C’est pourquoi l’association ReGAR, par l’intermédiaire de son bureau, sollicite une rencontre auprès de l’ensemble des acteurs concernés afin d’évoquer ses projets et ses ambitions pour l’avenir de La Réunion.