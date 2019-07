<<< RETOUR La Réunion Positive

Pour une cohésion territoriale renforcée





A La Réunion, la Politique de la Ville a été formalisée par la signature en juin 2015 de Contrats de Ville avec treize communes. Le Contrat de Ville a succédé au Contrat Urbain de Cohésion Sociale. Il s’agit d’un outil institutionnel qui a pour objectif de fédérer les acteurs oeuvrant sur les territoires prioritaires. Il constitue le cadre unique de mise en oeuvre de la Politique de la Ville, du fait qu’il retranscrit les engagements pris par l’État, les collectivités territoriales et les autres partenaires de la Politique de la Ville, au bénéfice des quartiers les plus fragilisés.



C’est la circulaire du 1er Ministre du 30 juillet 2014 qui définit les 04 piliers autour desquels doivent s’articuler les interventions des acteurs.

Les 04 axes prioritaires de la Politique de la Ville sont :

- Cohésion sociale

- Cadre de vie et renouvellement urbain

- Développement de l’activité économique et de l’emploi

- Citoyenneté et valeurs de la République



La Région est co-signataire des 13 Contrats de Ville de La Réunion. A ce titre, elle déploie dans le cadre de ses compétences plusieurs dispositifs et soutient des actions et des projets sur l’ensemble du territoire réunionnais. En sus de ces dispositifs dits de droits commun, la collectivité souhaite contribuer de façon plus volontariste à la mise en oeuvre de la Politique de la Ville dans les Quartiers Prioritaires.



En effet, de nombreux dispositifs ou actions de la collectivité s’intègrent tous de part leurs champs d’intervention dans l’un ou plusieurs des axes qui constituent le socle de cette politique publique.



+ d’informations sur ces 4 axes prioritaires La Politique de la Ville est une politique publique initiée par l’État, qui a pour objectif de renforcer la cohésion sociale, de réduire les écarts de développement entre les territoires et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants, par le développement d’une intervention publique renforcée dans les quartiers fragilisés, dénommés « Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville » (QPV).A La Réunion, la Politique de la Ville a été formalisée par la signature en juin 2015 de Contrats de Ville avec treize communes. Le Contrat de Ville a succédé au Contrat Urbain de Cohésion Sociale. Il s’agit d’un outil institutionnel qui a pour objectif de fédérer les acteurs oeuvrant sur les territoires prioritaires. Il constitue le cadre unique de mise en oeuvre de la Politique de la Ville, du fait qu’il retranscrit les engagements pris par l’État, les collectivités territoriales et les autres partenaires de la Politique de la Ville, au bénéfice des quartiers les plus fragilisés.C’est la circulaire du 1er Ministre du 30 juillet 2014 qui définit les 04 piliers autour desquels doivent s’articuler les interventions des acteurs.Les 04 axes prioritaires de la Politique de la Ville sont :- Cohésion sociale- Cadre de vie et renouvellement urbain- Développement de l’activité économique et de l’emploi- Citoyenneté et valeurs de la RépubliqueLa Région est co-signataire des 13 Contrats de Ville de La Réunion. A ce titre, elle déploie dans le cadre de ses compétences plusieurs dispositifs et soutient des actions et des projets sur l’ensemble du territoire réunionnais. En sus de ces dispositifs dits de droits commun, la collectivité souhaite contribuer de façon plus volontariste à la mise en oeuvre de la Politique de la Ville dans les Quartiers Prioritaires.En effet, de nombreux dispositifs ou actions de la collectivité s’intègrent tous de part leurs champs d’intervention dans l’un ou plusieurs des axes qui constituent le socle de cette politique publique. La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > Le Président de la Région, Didier Robert plaide pour un partenariat Etat/Région au service des Réunionnais La Réunion, centre européen de la transition écologique