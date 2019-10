Pour une ancienne marathonienne, le Grand Raid est un véritable "crime organisé"

isme et le fait puiser dans ses réserves.



On évite soigneusement de publier les statistiques qui témoignent d'un risque accru de mortalité par infarctus pendant l'année qui suit ce type d'épreuve. Par conséquent, la plupart de coureurs, qui dépensent un minimum de €500 pour financer cette hasardeuse aventure se lancent en somme, dans un investissement à pure perte.



Faire du sport, dans le sens noble du terme, ne prive pas le sportif de 2 voire 3 nuits de sommeil! On sait que cela ne peut-être bénéfique pour la santé, pourtant on persiste...



Et tant pis pour ceux qui, blessés ou épuisés, jettent l'éponge pour se voir culpabilisés de "fausser" les statistiques de cette grande et magnifique épreuve....



A qui profite le crime?



Pas aux gagnants, c'est sûr!



Les récompenses restent de véritables pitances par rapport à l'investissement personnel que demande un éventuel podium.



Quant à l'accompagnement des anciens coureurs, là par contre c'est la honte!



Qui se souvient du grand gagnant de 2005, plusieurs fois 2ème ou 3ème avant 2005?



Qui se souvient de Charles-André Fontaine, grand champion réunionnais? Instrumentalisé pendant ses heures de gloire, on n'a rien fait pour l'aider lorsque le pain noir de la vie a succédé aux pentes relativement douces du Grand Raid...



A qui profite le crime?



Le tourisme réunionnais? Peut-être. Les compagnies aériennes et les hôteliers. Les médecins, qui délivrent des centaines de certificats médicaux et des anti-inflammatoires?



Mais que reste-t-il dans tout ça pour le peuple? Les centaines de bénévoles qui travaillent chaque année pour cette "noble" cause? Comment fait-on pour les persuader que c'est une noble cause qu'ils servent gratuitement?



Et que des centaines de personnes blessées, qu'ils soignent et réconfortent sont là parce-qu'ils se font du bien?



Je ne prétends pas avoir totalement raison mais je suis étonnée que personne n'ait jamais osé amorcer ne serait-ce qu'un soupçon de doute quant aux bienfaits de notre Grand Raid.



Lidija Berlot

A quelques jours du départ d'un énième Grand Raid, je me demande combien de coureurs laisseront leur santé sur les sentiers encore cette année.Je me demande à qui profite ce "crime" organisé au mépris du bien-être des gladiateurs qui se lanceront dans l'arène.Et qu'on ne me dise pas que c'est du sport et que ça fait du bien bla bla bla. Ça fait souffrir et ça n'apporte un bonheur éphémère que lorsque la souffrance prend fin...Cela provoque des traumatismes durables sur l'organ