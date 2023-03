Pour une Europe partenaire d’un nouveau modèle de développement en Outre-mer

Le communiqué :



Le Député réunionnais veut particulièrement insister sur l’exigence renouvelée pour un « réflexe RUP », à savoir une prise en compte systématique des spécificités ultramarines dans les législations européennes, qu’il a défendue dans son rapport sur une nouvelle Stratégie européenne pour les Outre-mer, adopté en 2021.



Rapporteur pour son groupe Renew Europe, Stéphane Bijoux s’est particulièrement mobilisé pour la défense du monde agricole ultramarin : « Nos agriculteurs, éleveurs et planteurs sont durement impactés par la flambée des prix, il est impératif d’augmenter significativement le budget du POSEI pour mieux les protéger et les accompagner : notre autonomie alimentaire est une priorité. »



Il a aussi porté un message fort pour le soutien aux pêcheurs des Outre-mer : « Il est intolérable de continuer à laisser nos pêcheurs travailler dans des conditions aussi dégradées. Les services de la Commission européenne doivent trouver de toute urgence une solution pour débloquer le renouvellement des flottes de pêche. C’est la sécurité de nos pêcheurs et l’avenir de toute la filière qui sont en jeu ».



Le Député européen tient aussi à mettre en avant les propositions qui visent à libérer le potentiel de développement des Outre-mer : « Nous mettons sur la table des idées concrètes, comme la création d’un programme européen spécifique pour les transports dans les RUP pour faire baisser le coût du fret ; de nouvelles clauses dans les accords commerciaux pour mieux protéger nos entreprises et notre production locale ; ou des zones d’emploi prioritaires pour accélérer la formation de nos jeunes et lutter contre le chômage ».



Avec ce rapport, le Parlement européen reste à la tête du combat pour le développement et le rayonnement des Outre-mer. Nous portons l’ambition de faire de l’Europe un acteur océanique majeur sur tous les Océans. Prochaine étape en mai avec l’adoption du texte en session plénière à Strasbourg.