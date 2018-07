Pour un pique-nique zéro déchet à Saint-Paul

Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) organise des actions pour sensibiliser au pique-nique zéro déchets. La prochaine opération se tiendra ce mercredi 1er août 2018 dans la commune de Saint-Paul, du front de mer jusqu’à la plage de l’Hermitage.



Laisser un site de pique-nique propre une fois parti. Voici l’objectif de l’événement. Il suffit pour cela de ne pas utiliser des objets censés devenir des déchets et de ramener ses ordures chez soi, dans des poubelles. Des médiateurs du TCO iront à la rencontre de pique-niqueurs pendant cette période de vacances scolaires afin de les sensibiliser aux bons gestes. La sensibilisation s’effectuera de façon ludique et interactive. Sous la forme de jeux ou de saynètes.



Direction le front de mer de Saint-Paul jusqu’à l’Hermitage ce mercredi 1eraoût, de 10 heures à 15 heures. L’action se déroulera ensuite simultanément sur le front de mer du Port et au Parc Rosthon de La Possession, le samedi 4 août, de 10 heures à 15 heures. Enfin, le dernier rendez-vous se déroulera le dimanche 5 août à l’aire de pique-nique de Stella et sur le front de mer à Saint-Leu, de 10 heures à 15 heures. La précédente opération s’est déroulée dimanche dernier à la Forêt de Trois-Bassins.