Communiqué Pour un moratoire du déploiement de la 5G en Outre-mer

Par Zinfos974 - Publié le Lundi 14 Septembre 2020 à 14:23 | Lu 310 fois





La technologie 5G apporte avec elle un renouvellement du parc de smartphones, l’explosion du trafic de données et de la quantité d’objets connectés. C’est la condition nécessaire de sa rentabilité pour les opérateurs. Autrement dit, elle apporte avec elle l’explosion de la consommation de ressources, d’énergie et de la production de déchets. Or, à l’heure où les impacts du numérique sur l’environnement et le climat sont bien documentés, tous les efforts devraient être portés sur la prolongation de la durée de vie des appareils numériques, le réemploi, les économies d’énergie. Le déploiement de la 5G est en tous points contraire aux recommandations de la feuille de route sur l’environnement et le numérique publiée il y a quelques mois par le CNNum (Conseil National du Numérique) à la demande du secrétaire d’état chargé du numérique.



Dès lors que la mise aux enchères des bandes de fréquence aura eu lieu, le déploiement massif de la technologie pourra s’effectuer. Les opérateurs, déjà dans les starting-blocks, subissant pour ce déploiement une double pression : financière : les lourds investissements que représente, entre autres, l’achat des bandes de fréquence devront être rentabilisés par la vente massive de forfaits aux consommateurs ;

réglementaire : l’achat des bandes de fréquence s’accompagnera d’un cahier des charges et d’un calendrier de déploiement établis par l’État. Les municipalités n’auront de fait rien à opposer au déploiement des antennes 5G.

Les Outre-Mer sont concernés par la 5G puisque l’ARCEP a lancé en décembre, une consultation publique en vue de l’attribution des fréquences utilisées pour la 5G à Mayotte et La Réunion, les premiers en Outre-mer. La 5G est, d’ailleurs, déployée à titre expérimental dans deux quartiers de Saint-Denis-de-la-Réunion depuis mars 2020.



C’est pourquoi la mobilisation de toutes et tous en Outre-mer est urgente, afin d’obtenir un moratoire du gouvernement sur le déploiement, dans nos territoires, de la 5G avant l’attribution des dernières bandes de fréquence.



Avant de consommer toujours plus d'énergie, de livrer à l'obsolescence anticipée des millions de smartphones, de déployer une technologie nouvelle pour les métropoles quand les insulaires et « isolés » que nous sommes n'ont pas encore partout un accès satisfaisant aux réseaux de communication, d'intensifier encore d'avantage les flux de données, nous voulons un débat démocratique sur la



Afin d’interpeller le gouvernement, une pétition a été mise en ligne, reprenant une tribune parue le 13 septembre dans le Journal Du Dimanche et signée notamment par de nombreux et nombreuses maires de grandes villes dont Harry Durimel, maire écologiste de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) :



https://www.change.org/p/jean-castex-5g-num%C3%A9rique-nous-voulons-un-d%C3%A9bat-d%C3%A9mocratique



