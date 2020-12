« POUR UN 20 DÉSAMN D'ÉMANCIPATION »







A l'occasion du 20 Décembre 2020, alors que les contraintes sanitaires actuelles vont réduire les rassemblements et festivités issus de nos traditions, la Ligue des Droits de l'Homme à la Réunion appelle tous les Réunionnaises et Réunionnais, sans distinction d'origine, de culture et de conviction religieuse ou philosophique, à retrouver le sens et la portée de la commémoration de l'Abolition de l'Esclavage dans notre Île, à savoir : l'esprit d'émancipation !







Nous les appelons, en ce sens, à s'approprier davantage les outils d'une citoyenneté partagée pour faire vivre à la Réunion nos libertés et droits humains fondamentaux.







Il apparait en effet nécessaire, compte tenu notamment des séquelles profondes dans notre société de notre passé esclavagiste, que chacune et chacun puisse s'inscrire, sous diverses formes, dans les actions civiles collectives visant à promouvoir concrètement, dans notre société, les valeurs de liberté, d'émancipation et de fraternité humaine.







Il s'agit notamment de :



- Poursuivre la réhabilitation et la valorisation de nos ascendances africaines et malgaches et de la figure de l'homme et de la femme noire, en évitant la concurrence des mémoires et en s'efforçant de construire un récit partagé pour cimenter notre société plurielle ;



- Combattre, par l'éducation dès le plus jeune âge et au-delà, les préjugés racistes et répondre de manière appropriée aux diverses idéologies du ressentiment et de la haine de l'autre ;



- Marquer, au-delà de nos frontières, une solidarité effective dans la lutte contre l'esclavage contemporain, alors que l'Organisation internationale du Travail (OIT), estime à plus de 40 millions dans le monde le nombre de personnes actuellement victimes du travail forcé ;



- Participer activement à lever les entraves à la liberté et à l'épanouissement que constituent le chômage, le mal logement et la pauvreté dans notre Île;



- Réhabiliter et soutenir financièrement, à la hauteur des besoins, l'éducation populaire laïque et la lutte contre l'illettrisme, et cela au niveau des écoles, des centres de vacances et des divers quartiers et lieux d'apprentissage de la citoyenneté.



Oui, pour être fidèles aujourd'hui aux luttes de nos anciens et à l'esprit de notre 20 DÉSAMN, il nous faut davantage mobiliser notre citoyenneté et nos ressources culturelles et intellectuelles locales, pour construire ensemble un développement plus humain et plus équitable à la Réunion.



Vive le 20 DÉSAMN !



Pour la Ligue des Droits de l'Homme à la Réunion

Reine-Claude GRONDIN, Dominique RIVIÈRE

La Ligue des Droits de l'Homme à la Réunion