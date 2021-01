A la Une . Pour tourner la page de 2020, le Théâtre d’Azur lance 2021 avec "Marinette"

Comme l’ensemble du secteur de la culture, le théâtre d’Azur subit de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. Une crise qui ne va pourtant pas faire tomber le petit théâtre tamponnais qui en a vu d’autres. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 16 Janvier 2021 à 14:30 | Lu 222 fois

Vendredi 15 janvier marque le début de l’année théâtrale avec la pièce Marinette. Ce spectacle, à la fois en français et créole, raconte l’histoire d’une jeune femme qui présente son nouvel amoureux à ses parents. Mais ce dernier ne correspondant absolument pas à leur attente. L’intrigue portera donc sur les intentions du jeune homme et chaque spectateur sera invité à se faire sa propre opinion sur la question. C’est la 84e création du Théâtre d’Azur.



Souvent surnommé le Phénix, François Folio, le directeur du Théâtre d’Azur, a l’habitude de renaître des épreuves auxquels il fait face depuis 35 ans et la création du théâtre. Ayant traversé de nombreuses crises, ce n’est pas celle du Covid qui allait l’abattre. Il précise également que la Région Réunion l’a bien aidé à traverser cette période avec les subventions habituelles ainsi qu’un complément.



Dès le 15 octobre et la réouverture des théâtres, la compagnie a lancé le spectacle Marinette et reprogrammé celui sur les Fables de Lafontaine, qui fête ses 16 ans. Un beau succès puisque le théâtre, qui a dû réduire sa jauge en fonction des mesures sanitaires, a fait le plein en novembre et décembre.



"Nous sommes comme des équilibristes"



La période d’inactivité a également permis à François Folio de se projeter sur les créations de 2021. Ainsi, le Roi se meurt de Ionesco et le Magicien d’Oz sont dans les tuyaux.



Cependant, comme tous les acteurs du milieu culturel, le Théâtre d’Azur est suspendu à l’évolution de la crise. "Il y a une forme de marasme. Je sens le découragement global des compagnies. Ils sont frileux à l’idée de s’engager, car nous sommes dans le flou le plus total".



Le comédien compare la situation actuelle à un exercice théâtral: le funambule. "Nous sommes comme des équilibristes. Nous marchons dans le noir tout en essayant de rester sur la poutre", souligne-t-il.



Les représentations de Marinette auront lieu les 15-16-22 et 23 janvier à 20h au Théâtre d’Azur.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur