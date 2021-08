Communiqué Pour ses 7 ans, la Cité du Volcan met "l’ambians"

Pour célébrer son 7e anniversaire, la Cité du Volcan maintient l’évènement "L’ambians Volcan" le 7 et 8 août. L’occasion pour les personnes vivant à proximité du site de découvrir ce qui se cache sous leurs pieds. Par GD - Publié le Mercredi 4 Août 2021 à 14:33

Le communiqué :





Bonne nouvelle pour celles et ceux qui habitent à proximité de la Cité du Volcan ! Ces samedi 7 et dimanche 8 août 2021, la Cité du Volcan organise sa traditionnelle manifestation pour toute la famille : L'Ambians' Volcan !



Un week-end artistique pour célébrer le 7ème anniversaire de la Cité du Volcan et pour redécouvrir les mystères du Piton de la Fournaise à petit prix : l'entrée est à 6€ (animations comprises) et gratuite pour les moins de 4 ans !



Au programme sur les 2 jours, de 09h30 à 17h00 :

→ Visite libre de la Cité du Volcan

→ Spectacle de fusion des éléments : verre, lave et bronze

→ Spectacle Musical Dessiné « Aventures Z’animées » de la Cie Pied de Nez Rouge à 15h

→ Atelier Cristallisation avec nos médiateurs

→ Rencontre et live-painting avec les artistes de la galerie Josémont Lauret

→ Exposition photo « Evanescence » d’Alexandre Penot

→ Ateliers créatifs pour les enfants

→ Promotions à la Boutik de la Cité du Volcan

→ Et plein d'autres surprises…



A NOTER : les places sont limitées et le pass sanitaire est obligatoire à partir de 18 ans



Plus de renseignements au 0692 70 28 86 ou au 0692 68 01 13

