Courrier des lecteurs Pour se simplifier la vie ... et sauver des vies

- Publié le Lundi 6 Juillet 2020 à 10:15 | Lu 148 fois

Pourquoi ne prendrions-nous pas la bonne résolution de compléter les informations afférentes au conducteur.... voire aux passagers... lorsque nous conduisons ?



Nous savons que l'accident n'est pas réservé aux autres et que les secours ont besoin, rapidement, d'un minimum d'informations pour leur permettre de réagir au plus vite !



Alors pourquoi ne pas s'obliger à avoir dans sa boite à gants, en plus des documents obligatoires ( carte grise du véhicule, attestation d'assurance ) .... une simple page où figureraient les informations suivantes :



Conducteur :

.......



Groupe sanguin .......



Domicile :

......



En cas d'accident prévenir :

.........