Pour se rendre à l’île Maurice, les Réunionnais n’ont plus besoin de passeport

Ce lundi, l’Office du Tourisme de l’île Maurice a annoncé que les Réunionnais n’ont besoin que d’une carte d’identité en cours de validité afin de se rendre dans l’île sœur. Cette mesure s’étend jusqu’au 30 juin 2023. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 19 Septembre 2022 à 10:48

À l’heure où refaire son passeport est extraordinairement long, cette nouvelle va probablement enlever le stress à plus d’une personne désirant se rendre prochainement à l’île Maurice. Dans un communiqué, l’Office du Tourisme de l’île Maurice (MTPA) annonce que les Réunionnais pourront simplement se rendre dans l’île soeur avec une carte d’identité en cours de validité. Cette mesure court jusqu’au 30 juin 2023.



La carte d’identité valide doit être présentée aux agents de l’immigration au point d’entrée, qui remettront aux voyageurs leur "autorisation d’entrée".



Néanmoins, cette autorisation est soumise à quelques conditions. Elle ne s’applique qu’aux ressortissants français résidant à l’île de La Réunion pour des vacances. Aucune activité rémunérée n’est autorisée au court du voyage. Le séjour doit être de deux jours minimum et un billet retour est indispensable. Les conditions d’hébergement, de moyens financiers et d’assurance voyage doivent être remplies.



