A la Une . Pour se constituer un patrimoine, une Guyanaise fait la mule et perd tout

Ce vendredi, Ashley T., 23 ans, a pleuré à chaudes larmes à la barre du tribunal correctionnel où elle comparaissait après son interpellation à sa sortie d'avion, le 26 juin dernier. 14 trajets ont été effectués par la prévenue depuis octobre 2021 entre la Guyane, l'Hexagone et La Réunion. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 30 Juin 2023 à 17:37

C’est une histoire désormais classique. Le 26 juin dernier, les services des douanes interpellaient une vingtenaire marquée par le chien des stupéfiants à sa sortie de l’avion en provenance de la Guyane et de l’Hexagone. La jeune femme âgée de 23 ans avait ingéré une centaine d’ovules et dissimulé un boudin de cocaïne dans ses parties intimes. En tout, plus d'un kilo a été retrouvé dans le corps de la malheureuse.



Si les investigations n'ont pas permis de remonter jusqu'au commanditaire, elles ont mis en lumière le fait qu’elle avait effectué 14 trajets depuis octobre 2021 entre la Guyane, la France métropolitaine et La Réunion. De coûteux voyages pour une maman d’un enfant de deux ans sans ressources et qui a reconnu avoir déjà fait un trajet vers notre département.

A la barre du tribunal correctionnel ce vendredi après-midi, Ashley est jugée dans le cadre de la comparution immédiate. Elle explique son projet de construire trois maisons "bulles" en Guyane où elle réside ainsi que son besoin d’un apport de 30.000 euros pour réaliser son rêve. Mais sans solution, elle décide de mettre sa vie en danger en acceptant de transporter des drogues dures. Une activité "banale en Guyane" précise son avocat.



"En dessous d'1,5 kg de cocaïne, la procédure est simplifiée à Kourou avec la plupart du temps un classement sous conditions. Pour 4 kg, c'est une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Quand elle décide de faire la mule, elle se dit qu'elle risque une amende, au pire un sursis" détaille Me Yannick Carlet, insistant sur les différentes réponses pénales inacceptables entre les départements. "La loi doit être égale pour tous les citoyens" enchaine la robe noire alors que le parquet vient de requérir 5 ans de prison.



Ashley T. est finalement condamnée à 4 ans de prison et une amende douanière de 184.800 euros.