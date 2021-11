Pour sauver Air Austral, Thierry Robert préconise une mise en sauvegarde immédiate

Le communiqué :



On peut critiquer AIR AUSTRAL mais on ne peut pas oublier ce que cette compagnie représente pour nous aujourd’hui, réunionnaises et réunionnais : c’est plus qu’une fierté, c’est avant toute chose la garantie d’une parfaite maitrise de notre Ile, de son développement économique, de son ouverture au monde. C’est décider par nous-même ou nous voulons aller et avec qui nous voulons commercer.



Demain, sans AIR AUSTRAL, les réunionnaises et les réunionnais n’auront plus leur destin en main, ils seront soumis comme avant aux diktats de Paris, qu’ils viennent de compagnies concurrentes, d’un « Système » déconnecté des réalités locales, ou d’actionnaires étrangers indifférents à notre développement local. Ce sera, définitif cette fois, on aura un aéroport dont les destinations choisies seront uniquement fonction du niveau de rentabilité de la ligne, l’argent roi ! Pire encore, ça sera la fin de l’aéroport de St Pierre, les lobbies feront tout pour empêcher à la concurrence de s’y implanter.



On ne peut pas perdre un outil indispensable à notre autonomie et à notre insertion dans l’Océan Indien et c’est pourtant ce qui se passe aujourd’hui. Il ne faut pas s’y tromper, l’idée est bien là !



Même si on va nous expliquer le contraire : au final, c’est bien une fusion des deux compagnies AIR AUSTRAL et CORSAIR qui est concoctée, mijotée et assaisonnée par ces technocrates dont la plupart ne savent même pas où placer notre Ile sur une carte, fusion que la Région n’aura d’autre choix que de prendre ou de laisser puisqu’elle n’a plus les fonds nécessaires pour proposer une quelconque solution.



On peut critiquer la gestion passée, on peut se lamenter, se dire qu’on a plus d’argent pour sauver la compagnie et se résigner.



Le P.A.C.T. propose d’agir, se retrousser les manches et aller chercher l’argent privé Réunionnais pour relancer AIR AUSTRAL avec de nouveaux dirigeants et investisseurs qui croient en la compagnie. Certains grands chefs d’entreprise de notre île appellent déjà à ce sursaut. Le nouveau capital peut même être ouvert aux réunionnais !



Pour l’heure, le plus urgent est de gagner du temps légalement pour que les réunionnaises et les réunionnais puissent eux-mêmes prendre les bonnes décisions avec les bons acteurs et les bons partenaires. Pour cela, il faut initier immédiatement une procédure de sauvegarde qui permettra déjà de geler toutes les dettes générées jusqu’ici, les rééchelonner sur 10 ans et plus si possible.



Ce temps précieux gagné donnera la possibilité de mettre tout le monde autour de la table, c’est exactement comme cela que nos amis mauriciens ont pu sauver leur compagnie aérienne, dont la situation était bien pire que celle d’AIR AUSTRAL, parce qu’ils ont compris depuis longtemps qu’elle était indispensable à leur souveraineté et à leur économie.



Cette « mise en sauvegarde » ne se limitera pas à sauver seulement 1000 emplois mais permettra le sauvetage complet de l’économie locale car avec Air Austral, La Réunion pourra se tourner vers l’exportation de produits locaux un des seuls secteurs capables de permettre de lutter contre le chômage de masse qui nous gangrène.



C’est par cette seule décision forte de mise en sauvegarde qui doit être prise maintenant qu’AIR AUSTRAL sera sauvé, tout le reste ne sera qu’une perte de temps, temps qui joue contre nous face à cette solution de fusion qu’on tente de nous imposer une fois de plus depuis PARIS.



Avec Le P.A.C.T., c’est le Peuple aux Commandes du Territoire. AIR AUSTRAL appartient aux réunionnaises et aux réunionnais et il doit le rester quoi qu’il en coûte!



Thierry ROBERT

Président Le P.A.C.T.